Motorola Edge 30 Ultra Tanıtıldı: 200MP kamera, SD 8+ Gen 1 yonga seti, 125W şarj

Motorola Edge 30 serisi, Avrupa’da satışa sunulan amiral gemisi Edge 30 Ultra ile resmiyet kazandı (bu telefon, geçen ay Çin’de çıkan Moto X30 Pro‘yu temel alıyor). Edge 30 Fusion ve Edge 30 Neo modelleri de buna katılıyor. Buradaki yazımızda detayları inceleyebilirsiniz.

Edge 30 Ultra, Motorola akıllı telefonlarının zirvesidir. Dünyanın en yüksek megapiksel kamerasını getiriyor – 200MP ISOCELL HP1 – birleşik 2,56 µm piksel aralığı ile 12,5 MP nihai görüntüler elde etmek için 16’sı 1 arada piksel gruplaması yapan 1/1,22 inçlik bir sensör. Sensör ayrıca 1,28μm ayrı pikselli 50MP fotoğraf ve hatta 0,64μm pikselli tam 200MP çözünürlük sağlayabilir. Öndeki lens OIS ve f/1.95 diyafram açıklığına sahip.

Diğer iki arka kamera, 50MP ultra geniş ve 2x optik zoom sunan 12MP Sony IMX663 telefotodan oluşuyor. Selfie kamerası OmniVision OV60a sensör ve 60MP çözünürlüktedir.

Ekrana geçelim – bu telefon, 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ pOLED ve 1250 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Motorola Edge 30 Ultra, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ile en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 5G çipine sahiptir. Depolama alanı ise 128 GB-512 GB arası değişmektedir.

Depolama ve RAM Seçenekleri;

128GB 8GB RAM

256GB 8GB RAM

256GB 12GB RAM

512GB 12GB RAM

50W kablosuz şarjı veya 125W TurboPower kablolu şarjı destekleyen 4.610mAh pil var. Motorola, kablo üzerinden sadece 7 dakikada 12 saatlik kullanım alabileceğinizi söylüyor.

Yıldızlararası Siyah Yıldızlararası Siyah

Motorola Edge 30 Ultra, bugünden itibaren Yıldızlararası Siyah ve Yıldız Işığı Beyazı renklerinde, temel 128 GB depolama sürümü için 900 €’dan başlayan fiyatlarla satışta.

Yıldız Işığı Beyazı (Interstellar Black)

Yıldız Işığı Beyazı (Starlight White)