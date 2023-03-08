Ana SayfaAkıllı TelefonMotorola Edge 40 Pro Görüntüleri Sızdırıldı!

Motorola Edge 40 Pro Görüntüleri Sızdırıldı!

Motorola Edge 40 Pro geçen ay Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber bazı internet sitelerinde göründü. Bugün yapılan haberlerle telefonun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
19
Motorola edge 40 pro

Tesla’nın Yeni Nesil Mini EV’si Otonom Araç Olacak!

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil küçük EV ile ilgili yakın zamanda...

Motorola Edge 40 Pro geçen ay Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber bazı internet sitelerinde göründü. Bugün yapılan haberlerle telefonun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Bir video, X40’ın en önemli özelliklerinden biri olan ekranın 165 Hz yenileme hızından bahsediyor. Söz konusu ekran 6.7 inç boyutunda, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlükte OLED panel ve kavisli kenarlara sahip olarak gelecek.

Telefon, 12 GB RAM’e kadar desteklenmektedir. Pil, 125 W hızlı kablolu şarj ve 15 W kablosuz özellikli 4.600 mAh kapasiteden oluşmaktadır.

Motorola edge 40 pro

X40, 50MP ana kamera (1/1.55” sensör, OIS), 50MP ultra geniş (117°) ve 12MP yakınlaştırma kamerası (2x) ile donatılmıştır. Ön tarafta, ortalanmış bir delik içinde 60 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefon hakkında detaylı ve resmi bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Ülkemizde satışa çıkma durumu ise hale belirsizliğini koruyor.

Nothing Phone 2 Henüz Üretime Dahi Girmedi!

-- Reklam --

Xiaomi Yeni Bir Yalan Makinesi Patenti Aldı!

Yalan makinesinin birinin yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek için kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, teknoloji 1921'de icat edildi ve o zamandan...
Önceki İçerik
Tesla’nın Yeni Nesil Mini EV’si Otonom Araç Olacak!
Sonraki İçerik
Dead by Daylight Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021