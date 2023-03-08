Motorola Edge 40 Pro Görüntüleri Sızdırıldı!

Motorola Edge 40 Pro geçen ay Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber bazı internet sitelerinde göründü. Bugün yapılan haberlerle telefonun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Bir video, X40’ın en önemli özelliklerinden biri olan ekranın 165 Hz yenileme hızından bahsediyor. Söz konusu ekran 6.7 inç boyutunda, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlükte OLED panel ve kavisli kenarlara sahip olarak gelecek.

Telefon, 12 GB RAM’e kadar desteklenmektedir. Pil, 125 W hızlı kablolu şarj ve 15 W kablosuz özellikli 4.600 mAh kapasiteden oluşmaktadır.

X40, 50MP ana kamera (1/1.55” sensör, OIS), 50MP ultra geniş (117°) ve 12MP yakınlaştırma kamerası (2x) ile donatılmıştır. Ön tarafta, ortalanmış bir delik içinde 60 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefon hakkında detaylı ve resmi bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Ülkemizde satışa çıkma durumu ise hale belirsizliğini koruyor.

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