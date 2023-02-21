Motorola Edge 40 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

Motorola Edge 40 Pro, geçtiğimiz hafta Geekbench veritabanında görüldü ve şimdi de cihaz Google Play’in Konsolunda göründü. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB RAM ve 1080p çözünürlükte ekrana sahip amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon bekliyoruz.

Bu özelliklere baktığımızda Motorola’nın Edge 40 Pro’yu Çin’de zaten resmi olarak tanıttığı Moto X40‘ın küresel bir versiyonu olarak getireceğini düşündürüyor.

Cihazdaki stok duvar kağıdı, Motorola web sitesindeki resmi resimlerle bile aynı görünüyor ve 2.5D kavisli kenarları ve ortalanmış ön kamerayı görüyoruz. Bu neredeyse tüm özelliklerin X40 ile aynı olduğunun bir göstergesi.

Google Play Konsolu listesi, Edge 40 Pro’nun Google Hizmetlerini destekleyeceğini onaylar; Sonuçta, bu yüzden orada görünüyor. Kutusundan Android 13’ü çalıştırabilir şekilde çıkacak. Artık Motorola‘dan cihaz hakkında resmi ve daha detaylı bir bilgi bekleme zamanı.