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Motorola Edge 40 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

Bu sabah, yaklaşmakta olan Motorola Edge 40 Pro, Google Play Konsolunda listelendi ve bazı minimum teknik özelliklere ek olarak cihazın ön yüzü ortaya çıktı.

Ahmet Ekinler

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Motorola Edge 40 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

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Motorola Edge 40 Pro, geçtiğimiz hafta Geekbench veritabanında görüldü ve şimdi de cihaz Google Play’in Konsolunda göründü. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB RAM ve 1080p çözünürlükte ekrana sahip amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon bekliyoruz.

Bu özelliklere baktığımızda Motorola’nın Edge 40 Pro’yu Çin’de zaten resmi olarak tanıttığı Moto X40‘ın küresel bir versiyonu olarak getireceğini düşündürüyor.

Cihazdaki stok duvar kağıdı, Motorola web sitesindeki resmi resimlerle bile aynı görünüyor ve 2.5D kavisli kenarları ve ortalanmış ön kamerayı görüyoruz. Bu neredeyse tüm özelliklerin X40 ile aynı olduğunun bir göstergesi.

Google Play Konsolu listesi, Edge 40 Pro’nun Google Hizmetlerini destekleyeceğini onaylar; Sonuçta, bu yüzden orada görünüyor. Kutusundan Android 13’ü çalıştırabilir şekilde çıkacak. Artık Motorola‘dan cihaz hakkında resmi ve daha detaylı bir bilgi bekleme zamanı.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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