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Motorola Moto E20, Yakında Satışa Sunulabilir

Gizemli Motorola telefonu, su damlası çentikli ve çok kalın alt çerçeveli yüksek en boy oranlı bir ekrana sahip. Cihazda parmak izi tarayıcısı yok gibi görünüyor. Arkadaki kamera ünitesinde bir çift kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Bu görüntüler, yakında çıkacak olan Moto E20'ye ait olabilir. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

Ayşen Sıla

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Motorola, Moto E20, Moto E40 ve Moto G50 5G (Saipan) gibi birkaç yeni telefon üzerinde çalışıyor. Popüler kaynağımız Evan Blass, yeni bir Motorola telefonunun sızdırılmış görüntülerini paylaştı. 

Görüntüler bunun düşük bütçeli bir E serisi akıllı telefon olabileceğini gösteriyor. Gizemli Motorola telefonu, su damlası çentikli ve çok kalın alt çerçeveli yüksek en boy oranlı bir ekrana sahip. Cihazda parmak izi tarayıcısı yok gibi görünüyor. 

Sağ tarafında, açma/kapama tuşu, ses düğmesi ve Google Asistan tuşu olabilecek üç düğme bulunuyor. Sol tarafta ise bir SIM kart yuvası var gibi görünüyor.

Üstte 3,5 mm ses jakı yer alıyor. Cihazın alt tarafında bir hoparlör ızgarası ve bir USB bağlantı noktası bulunuyor gibi görünüyor. 

Arkadaki kamera ünitesinde bir çift kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Bu görüntüler, yakında çıkacak olan Moto E20‘ye ait olabilir. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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KaynakTwitter

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