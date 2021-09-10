Motorola Moto E30 Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Motorola’nın yeni nesil E-serisi akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Geçen ay, Moto E20’nin görüntüleri sızdırılmışgtı. Moto E40 ile bilgiler de bulunuyordu. Şimdi ise Moto E30’un teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Tanınmış kaynak Evan Blass geçen ay yaklaşmakta olan Moto E30’un kod adının “Kıbrıs” olduğunu açıklamıştı. Aynı kod adı Geekbench listesinde de belirtildi. E30’un temel frekansı 1.82GHz olan sekiz çekirdekli bir Unisoc işlemci tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor.

Liste ayrıca 2 GB RAM‘e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını ortaya koyuyor. Tek çekirdekli testte 305, çok çekirdekli testte 762 puan alan telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor.

Moto E20’nin ise HD+ çözünürlük sunan 6,5 inç LCD panel ile gelmesi bekleniyor. Unisoc T606 yonga seti ve 2 GB RAM ile desteklendiği söyleniyor. Telefon, 32 GB depolama alanı ve Android 11 (Go sürümü) ile gelebilir.

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