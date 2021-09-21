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Motorola Moto E40’ın Teknik Detayları Sızdırıldı

Sızıntı, akıllı telefonun 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ ekranla geleceğini doğruluyor.  Ayrıca sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklendiği de belirtiliyor.

Ayşen Sıla

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Birkaç gün önce, Motorola Moto E30 akıllı telefonla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı ve Moto E40 da Geekbench kıyaslama platformunda görülmüştü. Şimdi ise güvenilir bir kaynak, Moto E40‘ın diğer özelliklerini açıkladı.

Sızıntı, akıllı telefonun 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ ekranla geleceğini doğruluyor. Ayrıca sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklendiği de belirtiliyor.

Telefonun bir Unisoc yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Bu, Moto E20‘ye güç verenin Unisoc T606 olabilir ve Android Go Edition işletim sistemiyle çalışabilir.

Kamera bölümünde, Moto E40 muhtemelen 48 megapiksellik üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Eğer detaylar gerçekten doğruysa, Android Go işletim sistemini çalıştıran bir cihazda 90Hz yenileme hızına ve 48MP üçlü kamera kurulumuna sahip ilk telefon olacak.

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KaynakGizbot

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