Motorola Moto Edge X30, Ekran Altı Kamerayla Gelecek!

Motorola, bir sonraki Snapdragon-8 serisi işlemciyle çalışan amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmek için 9 Aralık Perşembe günü bir lansman etkinliği düzenleyecek.

Snapdragon 888 Plus işlemcili Edge S30 ve en yeni Snapdragon 8 Gen 1’li Edge X30’un bu Perşembe günü piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Güvenilir bir kaynak, Edge X30‘un ekran altı kameraya sahip olacağını söyledi.

Kaynağımız, Moto Edge X30’un Snapdragon 8 işlemci tarafından desteklenen; ilk ekran altı kameralı telefon olacağını söyledi. Muhtemelen Edge X30’un normal versiyonuna güç veren en yeni Snapdragon 8 Gen 1‘den bahsediyor. Ayrıca bu özel sürüm cihazın 60 megapiksel ön kamera ile donatıldığını da doğruladı.

Görüntülere göre Edge X30, muhteşem bir tam ekran deneyimi sunuyor. Telefonun üst ve yan çerçeveleri oldukça ince olsa da biraz kalın bir çene kısmına sahip. Özel sürümün kesin özelliklerini henüz bilmiyoruz.