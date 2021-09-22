Motorola Moto G Pure Geliyor – İşte Detaylar

Moto G serisi Motorola’nın en popüler serisi olarak satış yapıyor. Bu yıl, 4G ve 5G modellerinin bir karışımı olan en az yedi yeni Moto G telefonu duyuruldu. Şimdi ise Motorola, Moto G Pure olarak piyasaya sürülecek bir sonraki telefonunun ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Moto G Pure, bütçe ve orta sınıf özelliklerin karışımına sahip bir akıllı telefon olacak. Ayrıca sağladığı kamera tasarımında görüldüğü gibi alt fiyatlı Moto E serisine benzer bir tasarıma sahip.

Görüntülerde ve videoda görüldüğü üzere Moto G Pure, su damlası çentikli ve ortalamadan daha büyük bir çeneye sahip bir ekran sunacak. Telefonun arkasında iki adet çift kamera ve bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Ayrıca üstte bir ses jakı var ve teknik özellik sayfasında bir USB-C bağlantı noktası olduğu yazıyor.

Özelliklerden bahsedersek Moto G Pure, AMOLED panel olduğu ortaya çıkan 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Motorola’nın yeni telefonu, bir Helio G25 işlemci ve 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip olacak. Kaynak, Motorola’nın daha iyi performans için Helio G25’e geçmeye karar vermeden önce telefonun önceki prototiplerinin bir Helio P22 yonga setine sahip olduğunu bildiriyor.

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