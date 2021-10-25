Motorola Moto G200 Önümüzdeki Ay Tanıtılacak!

Motorola Edge S bu yılın başlarında Snapdragon 870 ile çalışan; ilk akıllı telefon olarak piyasaya çıktı. Telefon daha sonra Moto G100 ismiyle de satışa çıkmıştı. Görünüşe göre Moto G200 adlı yeni bir model de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Moto G200’ün kod adı “Yukon” olarak belirtilmişti. Şimdi ise telefonun diğer özellikleri ortaya çıktı. Kaynak, Moto G200’ün 144Hz yenileme hızına sahip bir FHD+ ekrana sahip olacağını söylüyor. Ekran tipinden bahsetmiyor. Ancak Motorola Edge 20 Pro/Motorola Edge S Pro’dakine benzer bir OLED panel olma ihtimali var.

Moto G200, Snapdragon 870 işlemci yerine; 8 GB RAM ile eşleştirilecek olan Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Ayrıca, önceki modelde bulunan 64MP ana kamera, 108MP sensörle yer değiştirecek.

Makro fotoğraflar çekebilen 13MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü de var. Moto G100’ün çift delikli ekranından hoşlanmayanlar için Moto G200’de tek bir 16MP ön kamera yer alacak.

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