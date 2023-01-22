Motorola Moto G23 Sızıntıları Paylaşıldı!

Motorola, görünüşe göre yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkarmak için hazırlanıyor. Moto G23, kendisi hakkında çok fazla bilgi vermeden çeşitli sertifika web sitelerinde dolaşmaktadır. Bugün, tasarım açısından azda olsa sızıntılar paylaşmaya başladı. Yaklaşmakta olan telefonun bir dizi ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünü getiriyor.

Görünüşe göre, telefon üç renkte (Mavi, Gri ve Beyaz) gelecek. Hoş ve yuvarlak köşeleri olan bir tür kutu tasarımına sahip olacak. Ayrıca ön tarafta delikli bir selfie ve üçlü arka kamera da net bir şekilde görebiliyoruz.

Kaynak aslında söz konusu kameralarla ilgili ayrıntılara giriyor. G23’ün 50MP, Quad-Bayer ana kamerası, 5MP ultra geniş ve 2MP makro kamerası olmasını bekliyoruz. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası var.

Moto G23’ün söylentilere konu olan diğer bazı özellikleri arasında 6,5 ​​inç IPS, HD+ (1600 x 720), 90Hz ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti ve 30W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil yer alıyor. Bellek seçenekleri konusunda hala bazı noktalar su üzerine çıkmadı. Motorola G23 modelinin 4000 TL fiyat bandında çıkması bekleniyor.

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