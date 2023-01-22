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Vivo, Y55s 5G Modelini Piyasaya Sürdü!

Vivo Y55s 5G modeli yıllar sonra yeniden aynı isimle piyasaya çıkıyor. Ayrıca bu sefer global pazarda da kendisine yer bulacak.

İbrahim Özbek

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vivo y55s

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Vivo’nun neden Y55s adına bu kadar bağlı kaldığından tam olarak emin değiliz, ancak aynı model adını taşıyan başka bir telefonla karşı karşıyayız. 2017’den Y55’lerle veya 2021’den Y55s 5G ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, özellikleri ikincisine oldukça benzer. Ancak bu yeni Y55s 5G, tüm dünya da satışa çıktı.

Görebildiğimiz temel fark, yeni Vivo Y55s modelinin, aynı adı taşıyan 6.000 mAh’lik bataryaya kıyasla 5.000 mAh’lik daha küçük bir pile sahip olması. Bunun dışında, hala 18W şarjı var. Diğer tüm özellikleri de aynı görünüyor. Telefon 164 x 75.84 x 8.25 mm ölçülerinde ve 187 gram ağırlığında. Mavi ve siyah renklerde olabilir.

6,58 inç, FullHD+ (2408 x 1080) LCD, 4 GB veya 6 GB RAM ve 128 GB genişletilemeyen depolama ile MediaTek Dimensity 700 yonga setine sahiptir. 2021 varyantında olduğu gibi 8GB RAM seçeneği yoktur.

vivo y55s

Kamera bölümünde bir 50MP, f/1.8 ana kamera ve arkada iki adet ek 2MP, f/2.4 kamera bulunuyor – biri portre derinliği bilgisi, diğeri makro çekimler için. Bu, teknik olarak telefonun 2021 sürümünden bir kamera daha. Ön tarafta 8MP, f/1.8 selfie kamerası var.

Yeni global Vivo Y55s 5G modelin 5250 TL fiyat bandında raflarda yerini alacağa benziyor. Ülkemize bu modelin gelip gelmeyeceği ilerleyen günlerde göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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