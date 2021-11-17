Motorola Moto G41’in Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Geçen ay, XT2167-1 model numaralı bir Motorola telefon Brezilya’nın Anatel sertifikasyon sitesi tarafından onay almıştı. Cihazın kod adı ‘Corfu‘ ve piyasaya Moto G41 adıyla çıkmasını bekliyoruz. Şimdi ise telefonun tam tasarımı ortaya çıktı.

Moto G41’in görüntüleri, ön tarafında delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın arka kısmında üçlü kamera ünitesi ve LED flaş yer alıyor. Kamera ünitesine daha yakından baktığımızda, 48 megapiksel ana kameraya sahip olduğu ortaya çıkıyor.

Cihaz ayrıca OIS desteği de taşıyacak. Sağ kenarında bir ses yardımcısı düğmesi, bir ses düğmesi ve yanda bir parmak izi tarayıcısı var. Cihazın alt kenarında bir mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası yer alıyor.

Brezilya sertifikası, cihazın 4.700 mAh pil ile çalıştığını ortaya koyuyor. Ayrıca 4G, Wi-Fi 802.11ac ve NFC gibi diğer özelliklerle gelmesini bekliyoruz. Cihazın diğer özellikleri ise henüz gizli.

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