Motorola Moto G31’in Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

İlk olarak adını Eylül ayında duyduğumuz Moto G31‘in bugün resmi basın görselleri ortaya çıktı. Motorola’nın yeni telefonuna dair detaylar geçtiğimiz ay da haberlerimize konu olmuştu.

Görüntüler, arka panelin sol üst tarafında dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumuna sahip bir telefon gösteriyor. Motorola ‘Batwing‘ logosu gömülü parmak izi sensörü belirten hafif bir girinti ile merkezin biraz üzerinde yer alıyor.

Ayrıca, güç tuşu, ses düğmeleri ve özel Google Asistan tuşu sağ tarafta yer alıyor. Ön kısımda ortada bir delikli ekran var. Önceki raporlara göre, üst tarafta 3,5 mm kulaklık jakı ve ikinci bir mikrofon bulunurken; sol taraf yalnızca bir SIM kart yuvasından oluşacak. Alt kısımda ise ana mikrofon, USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası var.

Kaynaklara göre telefon siyah ve mavi olmak üzere iki renkte gelecek. İlginç bir şekilde, Moto G30’un HD+ LCD paneline göre büyük bir yükseltme olan; 6,4 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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