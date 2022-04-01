Motorola Moto G82 5G Yakında Görücüye Çıkacak

Motorola’nın önümüzdeki haftalarda bir grup akıllı telefon piyasaya sürmesini bekliyoruz. Bunun öncesinde, daha önce hiç duymadığımız bir telefon, şimdi birden fazla sertifika kuruluşunun web sitelerinde ortaya çıktı. Moto G82 5G adını alacak olan bu cihaz büyük ihtimalle orta sınıf bir telefon olacak.

Listelere göre Motorola Moto G82 5G, XT2225 ve XT2231 model numaralarıyla gelecek. İlkinin XT2225-1 ve XT2225-2 adlı en az iki çeşidi olacak. İkincisi şu ana kadar yalnızca bir modelle ortaya çıktı.

Özellikler söz konusu olduğunda, sertifikalar telefonun Android 12 ve çift bantlı WiFi ile geleceğini ortaya çıkardı. Ayrıca, Geekbench listesi telefonda bir Qualcomm Snapdragon 695 işlemciye sahip olacağını gösteriyor. Telefonda, 8 GB’a kadar RAM yer alıyor.

Cihaz TDRA, EEC ve BIS tarafından onaylandığından, BAE, Avrasya ülkeleri ve Hindistan’da satışa çıkacak. Telefonun küresel pazarda da satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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