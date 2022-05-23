Motorola Razr 3, Yakında Satışa Çıkacak

Motorola Razr 3, Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli ilk katlanır telefon olacak. Şirket, Weibo’da, Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli akıllı telefonunu anlatan bir poster paylaştı. Poster Motorola Razr 3’ten bahsediyor.

Motorola’nın genel müdürü Shen Jin, Weibo’da yalnızca Motorola Razr 3‘ün yakında geleceğini değil, aynı zamanda Qualcomm’un yeni piyasaya sürülen işlemcisinden güç alacağını da belirten bir poster paylaştı.

Poster, Motorola Razr 3‘ten özel olarak bahsetmedi. Ancak telefonun tasarımına bakarsak, Razr serisine ithaf olduğunu anlayabiliyoruz. Shen Jin, gönderiyi “Bu yeni posterde bir Paskalya yumurtası sakladık, görebiliyor musun?” başlığıyla paylaştı. Bahsettiği yumurta ise, Moto’nun V şeklindeki ana hatları.

Önceki raporlar, Motorola’nın yeni kapaklı telefonun 6,7 inç katlanır ekrana ve daha büyük 3 inçlik bir kapak ekranına sahip olacağını öne sürdü. Telefonun dahili ekranının Full HD+ çözünürlük sunan 120Hz yenileme hızı desteği taşımasını bekliyoruz.