Motorola Razr Plus (2023) Yakında Görücüye Çıkacak

Motorola‘nın yakın zamanda Çin’in 3C yetkilisinden onay alan en son kapaklı telefonu Motorola Razr Plus (2023) üzerinde çalıştığı biliniyordu. Razr Plus’ın Çin’de satışa çıkacak modelinin 5G’yi desteklemesi ve 3C sertifikasyon veritabanında açıklandığı gibi XT2321-1 model numarasıyla gelmesi bekleniyor. Liste de ayrıca cihazın, kullanıcıların telefonlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlayacak 33W hızlı şarj desteğiyle gelebileceğini de gösteriyor.

Ek olarak, cihaz kısa süre önce ABD’de Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı ve XT2321-1, XT2321-3 ve XT2321-5 dahil olmak üzere farklı ülke çeşitleri için model numaralarını aldığı açıklandı. FCC sertifikasına göre Razr Plus (2023), 3.640 mAh kapasiteli çift hücreli bir pile de sahip olacak. Ayrıca cihazın Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5 ve NFC bağlantı seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Raporlara göre Razr Plus (2023), Full HD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç katlanabilir P-OLED panele sahip olacak. Geçen yılki Razr’ın yükseltilmiş bir versiyonu gibi karşımıza çıkacak. Cihazın, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alması ve My UX tabanlı Android 13 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Razr Plus’ın ayrıca daha fazla güvenlik için telefonun yan tarafında bulunan bir parmak izi tarayıcıya sahip olması bekleniyor.

Razr+ (2023) hakkında daha fazla ayrıntı henüz açıklanmasa da, son 3C ve FCC raporları bize cihazın genel özellikleri hakkında bir fikir verdi. Motorola en yeni flip telefonu üzerinde çalışmaya devam ederken, Razr+’ın (2023) bizi başka hangi sürprizlerle beklediğini görmek için beklemede kalmalıyız.