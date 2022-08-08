Motorola S30 Pro’nun Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Motorola, birkaç gün içinde üç yeni akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak 11 Ağustos’taki resmi lansman etkinliğinden önce, Moto S30 Pro modelinin resmi görüntüleri bugün ortaya çıktı.

Marka, bu hafta yeni Moto Razr 2022, Moto X30 Pro ve yeni Moto S30 Pro’yu piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak bugün erken saatlerde, S30 Pro’nun resmi görüntüleri ortaya çıktı. Sızıntı, yalnızca bu görüntülerin yanı sıra S30 Pro ile ilgili bazı önemli özellikleri de paylaşıyor.

Bu görüntülere baktığımızda akıllı telefonun Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağını görebiliyoruz. Ayrıca, kavisli bir ekrana ve ön tarafında delikli bir selfie kamerasına sahip. Bu arada yanlarda metal bir çerçeve bulunurken, arka kısımda üç sensör içeren büyük bir kamera modülü yer alıyor. İlginç bir şekilde, Moto S30 Pro’nun Mavi seçeneği, arkada deri benzeri bir kaplamaya sahip olabilir.

Ayrıca, ekranda parmak izi tarayıcısına sahip olabilecek 6.55 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. Ekran, büyük olasılıkla temel S30 modeline benzer şekilde 144Hz gibi yüksek yenileme hızı sunacak. Bu arada, arka kısımda da OIS desteğine sahip 50 megapiksel ana sensör olacak. Akıllı telefon, görünüşe göre 68W hızlı şarjı da destekleyen 4.270mAh pil ile raflarda yerini alacak.

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