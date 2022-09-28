Mount & Blade II: Bannerlord klan seviyesi nasıl yükseltilir?

Klan seviyesini yükseltmek birçok avantaj sunar. Aşağıda klanınızın rütbesini nasıl hızlı bir şekilde yükselteceğiniz hakkında konuşacağız.

Klan önemli bir oyun yönüdür ve gelişimini görmezden gelirseniz, Bannerlord hikaye kampanyasında daha fazla ilerleyemezsiniz. Mevcut mali durumunuz, geliriniz, giderleriniz, aileniz veya bağlı kuruluşlarınız hakkında bilgi edinmek için Klan Bilgileri sekmesini açın. Birimin boyutu ona bağlı olduğundan klanın seviyesi hayati önem taşır. Seviye ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla birim ve yoldaş kiralayabilirsiniz.

Klanın seviyesini yükseltmek basit ama uzun bir süreçtir. Kazandığınız savaşlar için kazanabileceğiniz zafere ihtiyacınız var. Örneğin, klan seviyesini dördüncü seviyeye çıkarmak için 900 birim zafere ihtiyacınız var. 30 kişilik bir haydut ekibine karşı savaş, sana 1 puan kazandıracak. Gördüğünüz gibi, çok uzun bir süre.

Mount and Blade 2: Bannerlord’da Klan Seviyesi Nasıl Arttırılır

Klan seviyenizi yükseltmek için oyunda Renown (ün) kazanmanız gerekir. Renown (ün), oyun boyunca çeşitli yöntemlerle kazanılabilir, en yaygın olanı savaşları kazanmaktır.

Bunu yapmanın bir başka yöntemi de turnuvalar kazanmak, NPC görevleri yapmak ve kasaba ve köylere baskın yapmaktır. Hepsine bir göz atalım.

Klanın seviyesini hızlandırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken daha büyük savaşlara odaklanmak. Özellikle kıdemli generallerle daha büyük orduları yok etmek, zaferde çok daha görünür bir artış sağlayacaktır. Benzer şekilde, kaleleri ve kaleleri ele geçirmek için iyi bir ödül alabilirsiniz. Küçük bir yerleşim yerine veya köye saldırmaktan çok daha fazlası.

Şöhret kazanmanın ikinci yöntemi, kasaba ve köylere saldırmak ve fethetmektir. Burada da kazanılan ün miktarı saldırının zorluğuna bağlıdır. Köyleri ve küçük kasabaları fethetmek daha kolay olsa da, kalelerin ve büyük şehirlerin kontrolünü ele geçirmek daha fazla renown kazanır.

Bunun da sonuçları vardır, çünkü çok fazla yerleşim saldırısı o fraksiyonla olan ilişkilerinizi bozacaktır. Yani bu diplomatik ilişkilerinizi etkiliyor.

Aksi takdirde, NPC’lere yardım ederek ve görevlerini yerine getirerek renown kazanılabilir. Ne zaman bir kasabada olsanız, kasabada görünen bir soru işareti hakkında NPC ile konuşabileceksiniz.

Turnuvalar kazanılarak da ün kazanılabilir. Bu turnuvalar büyük şehirlerde büyük arenalarda yapılmaktadır. Herhangi bir turnuvaya katılmak için “Arena’ya Git” ve “Turnuvaya Katıl” üzerine tıklamanız yeterlidir.

Umarım bu kılavuz, klanınızı oluşturmanıza ve tüm ülkedeki en güçlü lord olmak için kademeleri artırmanıza yardımcı olur.