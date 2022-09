Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri

Mount and Blade 2: Bannerlord sonunda Erken Erişim'e çıktı, bu da hepimizin daha fazla komplo, daha fazla dövüş ve daha fazla ortaçağ eylemi elde edebileceğimiz anlamına geliyor. Orijinal Mount and Blade oyunlarının devamı olan bu oyun, son yıllarda merakla bekleniyordu ve hayranların gelişimi boyunca haberler için yaygara kopardı. Sonunda olsa da, burada. RPG, strateji ve simülasyonu bir araya getiren Mount and Blade 2: Bannerlord, aylar ve yıllar boyunca kendinizi kaptırabileceğiniz bir oyundur.