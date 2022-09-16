Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri

Mount and Blade 2: Bannerlord‘u yüksek grafik ayarlarında çalıştırmak için PC’niz en az GeForce GTX 1060 3GB ya da Radeon RX 580 4GB ile Core i5-9600K 6 Çekirdekli 3.7GHz veya Ryzen 5 3600X 6 Çekirdekli 3.8GHz İşlemci gerektirir. Mount and Blade 2: Bannerlord için gereken sistem belleği 8 GB performans belleğidir.

Minimum gereksinimlere bir göz attığınızda, minimum Mount and Blade 2: Bannerlord özelliklerine ulaşmak için Core i3-8100 4 Çekirdekli 3.6GHz veya Ryzen R3 1200 işlemciye sahip bir Radeon HD 7850 grafik kartına ihtiyacınız olacak. Ayrıca oyunu çalıştırabilmek için en az 6 GB sistem belleğine ihtiyacınız olacak. GPU’nuzun DirectX 11.00 sunabilmesi bekleniyor.

Bilgisayarınızın Mount & Blade II: Bannerlord’u çalıştırıp çalıştıramayacağını mı merak ediyorsunuz? Bu sayfada PC (Windows, Linux ve Mac) için Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimlerini bulacaksınız. Size en son ve en doğru gereksinimleri sağlamak için verilerimizi sürekli güncelliyoruz.

Ayrıca bkz: Mount And Blade: Bannerlord Hile Kodları

Mount & Blade II: Bannerlord’u çalıştırıp çalıştırmayacağını görmek için desteklenen platformların her biri için CPU, işletim sistemi, grafik ve ses kartları, gerekli disk alanı ve daha fazlası için sistem gereksinimleri ayrıntılarını kontrol edin.

“Kornalar çalar, kuzgunlar toplanır. Bir imparatorluk iç savaşla parçalanır. Sınırlarının ötesinde yeni krallıklar yükseliyor. Kılıcınızı kuşanın, zırhınızı kuşanın, takipçilerinizi toplayın ve Kalradya’nın savaş meydanlarında zafer kazanmak için ilerleyin. Hegemonyanızı kurun ve eskinin küllerinden yeni bir dünya yaratın”

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel® Core™ i3-8100 / AMD Ryzen™ 3 1200

Intel® Core™ i3-8100 / AMD Ryzen™ 3 1200 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Grafikler: Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB / AMD Radeon™ HD 7850 2GB

Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB / AMD Radeon™ HD 7850 2GB Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

60 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) Ek Notlar: Tümleşik GPU’lar ek 2 GB sistem RAM’i gerektirir. Bu tahminler, son sürüm sırasında değişebilir.

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel® Core™ i5-9600K / AMD Ryzen™ 5 3600X

Intel® Core™ i5-9600K / AMD Ryzen™ 5 3600X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikler: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 2GB / AMD Radeon™ RX 580

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 2GB / AMD Radeon™ RX 580 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

60 GB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Ek Notlar: Bu tahminler, güncelleme sonrasında değişebilir.

Mount and Blade 2: Bannerlord

Ayrıca 2016’nın E3’ünden bazı kuşatma savaşlarına da göz atabilirsiniz:

2017’de Taleworlds Entertainment, yeni Kaptan Modunda Battania ve İmparatorluk arasındaki bir savaşı gösterdi:

Erken erişim fragmanı:

Mount and Blade 2: Bannerlord için PC dışında başka bir platform duyurulmadı, yani bir PC oyuncusuysanız, bu doğrudan sizin için hedeflenir ve optimize edilir. Ancak bu yıl ve 2021’de yeni nesil konsollara geçtiğimizde Mount and Blade’in konsola geçip geçmeyeceğini göreceğiz.