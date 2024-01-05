Ana Sayfa » Oyun MSI 2024’ün İlk Ürünü Taşınabilir Oyun Konsolunu Tanıttı Oyun MSI 2024’ün İlk Ürünü Taşınabilir Oyun Konsolunu Tanıttı Emine Emre 13 Görüntüleme 0

Tayvan merkezli dev teknoloji şirketlerinden biri olan MSI oyun konsolu alanına giriyor. Üretimini gerçekleştirdiği teknolojik cihazlarda piyasadaki konumunu koruyan şirket şimdi de taşınabilir konsol üretimi gerçekleştirdi. Resmi sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan MSI 2024’ün ilk ürünü taşınabilir oyun konsolunu tanıttı. İşte detaylar…

MSI 2024’ün İlk Ürünü Taşınabilir Oyun Konsolu Oldu

CES 2024’ün başlamasına günler kala markalar yeni ürünlerini tanıtmak için acele ediyor. Yeni ürününü tanıtan firmalardan biri de MSI oldu. Dünyanın en büyük bilgi teknolojileri şirketleri arasında yer alan MSI, taşınabilir oyun konsolu alanında rekabete girmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda MSI taşınabilir oyun konsolunun tanıtımını gerçekleştirdi.

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Oyun konsolu pazarında, ben de varım, diyen şirketlerden biri de MSI oldu. MSI’nin kısa bir tanıtım videosunu paylaştığı el konsolu, ejderhalı tasarımı ile dikkat çekiyor. Videodan anlaşılacağı üzere RGB aydınlatması bulunan cihazın tasarımı ASUS Rog Ally ve Steam Deck OLED’e benzemekte. RGB ledlerin varlığı da cihazın tasarımını bir üst segmente çıkarmış diyebiliriz.

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.#MSIxCES2024 #RGB #Gaming pic.twitter.com/W9mp2cDo9w — MSI Gaming (@msigaming) January 4, 2024

Tanıtım videosunda görüldüğü üzere RGB ledlerle aydınlatılmış iki joystick bulunmakta. El konsolunun soğutma ızgaraları ve cihazda yer alan “True Gaming” yazısı da dikkat çekmekte. Cihazda kırmızı ve siyah tonları hakim ve bununla birlikte RGB aydınlatmalı ejderha logosu da cihazın tasarımını yükseltmiş diyebiliriz.

MSI Taşınabilir Oyun Konsolu Teknik Özellikleri

MSI el konsolu videosu cihazın birkaç detayı haricinde pek bir bilgi içermemekle birlikte taşınabilir oyun konsolu hakkında merak uyandırıyor. Aynı zamanda marka, video ile cihazın CES’te tanıtılacağına ilişkin duyuru yapıyor. Cihazı görenlerin en çok merak ettiği özeliklerden biri elbette işlemcisi. Ancak işlemcisi ile ilgili bir veri bulunmuyor.

MSI el konsolu gücünü AMD Ryzen ya da Intel Core Ultra’dan alabilir. Taşınabilir oyun konsollarında AMD Ryzen işlemciler daha çok kullanılsa da bu cihazda hangi işlemci tercih edilmiş bilinmiyor. Söz konusu iki işlemci de grafik özellikleri bakımından oldukça iyi seçenekler. Bunun yanı sıra FSR ve XeSS gibi özellikleri de desteklemekteler. Kısacası, söz konusu iki işlemciden hangisi olursa olsun, cihazın güçlü bir performansı olacak denilebilir.

MSI Taşınabilir Oyun Konsolu Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

RGB aydınlatmalı, tasarımıyla önce çıkan ve teknik özelliklerini merakla beklediğimiz MSI taşınabilir oyun konsolunun ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Cihazı teknik özellikleri ve fiyatı hakkında da henüz açıklama yapılmadı. Cihaz hakkında merak edilen tüm bu bilgilere, el konsolunun CES 2024’te tanıtılmasının ardından erişebileceğiz.