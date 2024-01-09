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Geçtiğimiz günlerde taşınabilir oyun konsolunun kısa bir videosunu yayımlayan MSI, ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. MSI Claw el konsolu Intel Core ile geliyor.

MSI, CES 2024 kapsamında yeni ürünü olan taşınabilir el konsolunu tanıttı. Birkaç gün önce yayınlanan video ile konsolun dikkat çekici detaylarını paylaşan MSI, şimdi de ürünün tüm özelliklerini açıkladı. Rog Ally ile Steam Deck’e rakip olan MSI Claw el konsolu Intel Core işlemci ile geliyor. İşlemcisi bakımından rakiplerinden ayrılan MSI Claw’ın özellikleri ayrıntılı bir şekilde içeriğimizde.

MSI Claw El Konsolu Intel Core İşlemci ile Geliyor

Consumer Electronics Show (CES) 2024 kapsamında pek çok marka yeni teknolojik ürünlerini tanıtırken MSI’nin tanıttı ürünlerden biri de Claw taşınabilir oyun konsolu oldu. Steam Deck ve Asus Rog Ally rakibi olarak piyasaya çıkan konsol, söz konusu rakiplerden işlemci yönünden ayrışmakta. Steam Deck ve Asus Rog Ally AMD işlemcilerinden güç alırken MSI Claw, Intel Core Ultra çipleri barındırıyor. MSI Claw, Intel XeSS teknolojisi ile FPS’si yüksek bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

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Gücünü Intel’in yeni işlemcisi Meteor Lake Core Ultra’dan alan MSI Claw, Windows tabanlı olarak tasarlanmış durumda. 3 farklı model ile piyasaya çıkacak olan MSI taşınabilir oyun konsolunun temel modelinde Core Ultra 5 kullanılmış ve depolama alanı ise 512 GB. Bununla birlikte en donanımlı cihazda ise Intel Core Ultra 7 155H bulunabilecek.

MSI açıklamalarına göre, MSI Claw’da AAA oyunları kusursuz bir şekilde oynanabilecek çünkü cihaz Intel XeSS yükseltme teknolojisini desteklemekte. Taşınabilir oyun konsolları arasında en büyük tasarıma sahip olan cihaz, 2 saat kullanım imkanı sunan 53 Wh pile sahip durumda. Bunun yanı sıra yine alanının en büyük soğutma sistemi de MSI Claw’da bulunuyor. MSI, soğutma sisteminin yüzde 50 oranında daha büyük olduğunu belirtmekte.

MSI Claw Taşınabilir Oyun Konsolu Özellikleri

MSI Claw el oyun konsolu 675 gr ağırlığında ve boyutları ise 294 mm genişlik, 117 mm yükseklik ve 21,2 mm kalınlık, şeklinde. 7 inç ekrana sahip olan cihaz, 1080 p çözünürlük ve 500 nit parlaklık değerleri sunuyor. Değişken yenileme hızına sahip olan cihazda, 120 Hz IPS ekran bulunmakta. Ekran özellikleri bakımından MSI Claw, bazı rakiplerinin dengi olsa da elbette bazılarının da gerisinde bulunuyor. Örneğin Lenovo Legion Go’nun ekranı 1600 p çözünürlük değerine sahip.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi MSI Claw 3 farklı model ile geliyor. Bu kapsamda en düşük seviyedeki cihazda Intel Core Ultra 5 ile 512 GB depolama alanı bulunurken, en yükseğinde ise Intel Core Ultra 7 155 H, 16 B RAM ve 1TB PCIe M.2 depolama alanı bulunmakta. MSI Claw’a daha fazla depolama alanı eklemek isteyenler için Micro SD girişi yer alıyor. Bununla birlikte Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunan konsolda güç düğmesi ise parmak izi sensörüne sahip.

Özellikleri bakımından üst düzey el konsolları arasında yer alan cihazın tasarımı da göze hitap ediyor. Kontrolcülerin etrafına yerleştirilmiş RGB aydınlatmalar cihaza ekstra bir hava katarken, konsolda yer alan büyük düğmeler de kullanıcının istediği işlemleri kaydedebileceği şekilde özelliklendirilmiş. MSI Center M yazılımının kullanıldığı cihazda Windows 11 bulunmakta.

MSI Claw Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

MSI Claw taşınabilir oyun konsolunun 2024 yılının ilk yarısında satışa sunulması beklenmekte. Bununla birlikte cihazın fiyatı ise modellere göre değişmekle birlikte yaklaşık 700 dolar ile 900 dolar arasında olacak.