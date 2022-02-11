Muhtemelen Bilmediğiniz 5 Harika Nintendo Direct Oyunu

Nintendo Direct duyuruları her zaman heyecan vericidir çünkü yılın en dikkate değer oyun açıklamalarını da beraberinde getirir. Biz de bu yazımızda Nintendo tarafından henüz taze açıklanan oyunları bir araya getiriyoruz. Gelin yeni açıklanan oyunlara birlikte bir göz atalım.

Live A Live

Bu oyun yalnızca Octopath Traveler ve Final Fantasy IV: The After Years gibi RPG’lerin temelini atmakla kalmadı; aynı zamanda hayran çeviri topluluğu için de bir kazanç oldu. Live A Live, Octopath Traveler için oluşturulan HD-2D tarzı Square Enix’i kullanan bir sonraki oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, vahşi batıdan uzak bir geleceğe, şeytanların kralı ile savaşmak için bir araya gelmeden önce farklı zaman dilimleri boyunca yedi farklı kahramanı takip ediyor.

Klonoa Phantasy Reverie Serisi

Klonoa, Bandai Namco Entertainment’ın bilinmeyen bir platform oyunu serisidir. Klonoa oyunları, tatmin edici platform oluşturma mekaniği ve şaşırtıcı derecede ilgi çekici hikayeler sayesinde iyi karşılanmış olsa da; bu serideki oyunlar çok iyi satmadı. Bu nedenle, Klonoa, oyunlarının Kuzey Amerika versiyonlarının fiyatları hızla arttığı için büyük ölçüde göz ardı oldu.

Ayrıca Nintendo Direct sırasında Bandai Namco Entertainment; konsol platform oyunları Klonoa: Door to Phantomile ve Klonoa 2: Lunatea’s Veil’in yeniden düzenlenmiş hali olan Klonoa Phantasy Reverie Series’in yakında Nintendo Switch’e geleceğini doğruladı.

The Centennial Case: A Shijima Story

Centennial Case: A Shijima Story; Haruka Kagami ve Eiji Shijima adlı iki karakteri; son 100 yılda meydana gelen dört Shijima cinayetini çözmeye çalışırken takip ediyor. Eskiden yalnızca Japonya’da olan oyun şimdi dünyaya yayılıyor. Oyuncular cinayetin ortaya çıkışını izleyecek ve gizemi çözmelerine yardımcı olacak ipuçlarını arayacaklar.

Front Mission Remakes

Front Mission serisindeki ilk iki oyunun yeniden yapımları Nintendo Direct sırasında onaylandı. Front Mission, Square Enix’in klasik bir strateji oyunu serisidir. Ancak Forever Entertainment bu yeniden yapımları yönetiyor. Ayrıca oyuncular, kurgusal Okyanusya Kooperatif Birliği ile Birleşik Kıta Devletleri arasında gelecekteki; bir çatışmada Wanzers adlı mekanik ekiplere komuta ediyor. Bu arada bu yeniden yapımlar; serideki son oyunun Left Alive olduğu düşünüldüğünde, başlangıçta göründüğünden daha şok edici.

Disney Speedstorm

Mario Kart 8’in Switch’te son derece kazançlı olduğunu biliyoruz. Disney, yeni bir fırtınayla başarısını sürdürmek istiyor. Ayrıca Disney Speedstorm tamamen ücretsiz olacak ve çocuklar tarafından Mario ve arkadaşlarından daha fazla tanınabilecek; birçok Disney ve Pixar karakterine sahip olacak.