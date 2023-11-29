Muhteşem Özellikleri ile Realme GT 5 Pro Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Realme, yeni amiral gemisi modeli Realme GT 5 Pro muhteşem özellikler ile geliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni model akıllı telefonlarda akıl almaz özellikleri bizlerle buluşuyor. 2024 yılında çıkacak olan amiral gemisi telefonda bu özellikler çok daha fazla şekilde karşımıza çıkıyor. Son dönemlerin iddialı akıllı telefon markası Realme, yeni amiral gemisinde bizleri harika özelliklerle karışılıyor.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan Realme GT 5 Pro, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçeneği sunacak. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere her seçeneği sunan cihaz, 5400 mAh‘lik bir batarya ile geliyor. Bu batarya ise 100 W kablolu hızlı şarj desteği, 50 W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme GT 5 Pro, önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılacak. Şu an hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve ülkemizde ki satışı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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