MultiVersus, Kadrosunu Gremlins ve Black Adam İle Genişletiyor

Kısa bir gecikmeden sonra, MultiVersus’un 1. sezonu devam ediyor. Oyun için yapılan bazı yeni açıklamalar, DC’den Black Adam ve Stripe’in MultiVersus evrenine adım atacağını gösteriyor.

Haber, Warner Bros. ve Player First Games tarafından Pazartesi günü, oyunun giriş ekranında veya resmi web sitesinde görüntülenebilen Black Adam ve Stripe’in yer aldığı 1. sezonun çizimleri aracılığıyla doğrulandı. İki dövüşçü, aynı isimli hit animasyon şovundan 1. sezonun ilk yeni karakterleri Rick ve Morty’yi takip edecek. Morty’nin önümüzdeki 23 Ağustos Salı günü oyuna gelmesi bekleniyor.

Black Adam, oyunun genel beta sürümüne geçen ay girmesinden bu yana hepsi mevcut olan diğer DC kahramanları Batman, Wonder Woman ve Superman‘e katılıyor. DC’nin Ekim ayında vizyona girecek olan yaklaşan Black Adam filmi düşünüldüğünde, karakterin dahil edilmesi mantıklı.

Bu arada, Gremlins antagonisti Stripes‘in tanıtımı, ekibin WB’nin unutulmaz film ve karakterlerden oluşan kapsamlı tarihini incelemeye istekli olduğunu kanıtlıyor. Ancak şu an için ne tür dövüşçüler olacağına dair bir bilgi yok.