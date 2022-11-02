Musk, Twitter Blue aboneliğini 8 dolara çıkaracak – Yeni detaylar var

Twitter’ın yeni CEO’su Elon Musk, sosyal medyayı reklamlara daha az bağımlı hale getirmek için birden fazla adım atma planlarını açıkladı. Şu anda dört ülkede ayda 4,99 ABD Doları olarak sunulan Twitter Mavi tik uygulaması, 8 ABD Dolarına yükseltilecek ve şimdi ödeme yapan kullanıcının yanında mavi bir tik sunacak. Bu, hizmetin 20 dolara mal olacağına dair önceki iddialara bir cevap olarak geliyor.

Bir dizi tweet’te girişimci, mevcut “lordlar ve köylüler” sisteminin “saçma” olduğunu ve her ay parayı ödeyen herkese doğrulama işareti sunacağını söyledi. Abonelik ayrıca, spam ile mücadele etmenin bir yolu olan yanıtlarda ve bahsetmelerde öncelik sunacaktır.

Ayrıca, kullanıcılar daha uzun videolar ve sesler yayınlayabilecek ve yarısı kadar reklam alabilecekler. Twitter ile çalışmaya karar veren yayıncılar bir ödeme duvarı atlaması alacak.

İlginç bir şekilde, Platformer’dan Casey Newton’a göre, şu anda yalnızca Mavi kullanıcılar için etkin olan Düzenleme özelliği herkese ücretsiz olarak sunulacak.

Twitter’daki doğrulama kontrolü şu anda yalnızca ünlüler, politikacılar ve gazeteciler gibi kimliğine bürünülebilecek kişiler tarafından kullanılabilir.

Yeni güncelleme geldiğinde/gelirse, tüm kullanıcılar şu anda yalnızca yüksek profilli politikacılar için ayrılmış ikincil bir etiket yazabilecekler.