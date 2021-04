Mutlaka Kesintisiz İzlemeniz Gereken 5 Dizi

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebiyle pandemi dönemiyle birlikte isanlar evlerine kapandı ve sıkıntılarını gidermek için internette vakit geçirmeye başladı. İnsanların çoğu vakitlerinin büyük bir kısmını internette en çok dizi veya film izleyerek geçiriyor. Bizde canları sıkılan ve izlenebilecek bir dizi arayanlar için izlenebilecek 5 diziyi listeledik. Listede bazı eski ve bitmiş klasik dizilerin yanı sıra hala devam etmekte olan diziler de yer alıyor. İşte izlenebilecek 5 dizi listemiz;

The Queen’s Gambit

Satranç ve zekaya dayalı bir konusu olan dizinin ilk sezonu mini 7 bölümden oluşuyor. Çok heyecanlı bir konusu yokmuş gibi gözükse de dizide tam bir kendini gerçekleştirme ve başarıya ulaşma hedefi var. Dizide satranç oynamak için eğitilmiş Beth Harmon, olağanüstü satranç yeteneği sayesinde aşırı rekabetli maçlara girerek kendini ispatlamaya çalıştığını görüyoruz.

Breaking Bad

Kansere yakalanmış bir kimya öğretmeni Walter White ve eski öğrencisi ama şimdiler de uyuşturucu işine bulaşmış Jesse Pinkman arasında geçen bir dizidir. Walter kansere yakalandığını öğrenince ölmeden önce ailesine büyük bir para mirası bırakmak için Jesse ile anlaşarak uyuşturucu üretme işine giriyor. İkili üretim yapmak için ilk önce bir karavan alıyorlar daha sonra para kazanmaya başlayınca bir dizi ilginç ve aksiyon dolu olayların içinde kendilerini buluyorlar. İşte olaylar bundan sonra daha da gelişerek sürükleyici şekilde devam ediyor.

Stranger Things

1980’li yılların nostaljisini yaşatan bu dizi de bilim-kurgu önplanda oluyor. Aslında dizi de iki çağ bir arada işlenmeye çalışıyor. Hem eski bir düzeni gösteren dizi hem de gelişen dünyayla birlikte uzay çağına geçiş yapıyor. Dizi ABD’nin küçük bir kasabasında bir grup çocukların kayıp bir deney kızını bulmasıyla başlıyor. Bu kız tehlikeli ve gizemli olan bir deney laboratuvarından kaçmış ve dizi bu kızın etrafında dönüyor. Bundan daha ilerisini yazmak herhalde spoiler olur bu yüzden diziyi şiddetle izlemenizi tavsiye ediyoruz.

The Witcher

Popüler bir oyunuda olan dizi Andrzej Sapkowski‘nin The Witcher kitap serisinden uyarlamadır. Eğer Game Of Thrones‘tan farklı bir fantastik dizi arıyorsanız The Witcher tam size göre. Henry Cavill’ın başrolünde oynadığı dizide canavar avcısı Geralt’ın hikayesini görüyoruz. Şuan için birinci sezonu yeni biten dizinin ikinci sezonu onay almış durumda. Geralt, farklı bir fantastik evrende canavar avlayarak para kazanan bir Witcher olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Geralt avladığı canavarların yanı sıra bir dizi olaylara da karışmak zorunda kalıyor.

Dark

Almanya’da yaşayan dört ailenin çocuklarının kaybolması sonucunda hummalı bir arayış içine girmesini konu alan dizi ailelerin kopuk hayatlarını, karanlık geçmişlerini ve gizemlerini ortaya koyuyor. Ayrıca bu arayış gizemli bir şeyinde ortaya çıkmasına vesile olur. 2019 yılında başlayan dizide 1986 ve 1953 yıllarına da bir zaman yolculuğu yapılıyor. Üç sezondan oluşan dizi, bilim kurgu ve gerilim sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat.