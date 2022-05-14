Mutlaka Okunması Gereken En İyi Kitaplar

İnsanoğlu yazının icadı ile beraber gelecek nesillere bir şeyler aktarmayı başarmıştır. Yazıyla beraber hayatımıza giren en güzel şey ise kitaplar olmuştur. Kitaplar bizlere birçok şey öğretir ve güzel zaman geçirmemizi sağlar. Bugünkü yazımızda sizlere mutlaka okunması gereken en iyi kitaplar hakkında bilgi vereceğiz.

Kitap, kişinin gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kitap okuması, onların geleceği konusunda iyi bir yatırım olacaktır. Kitap okuyan insanlar, hayal gücü açısından oldukça zengin bir kişiliğe sahiptir. Kitap okumak hem sosyal açıdan hem de kişisel gelişim açısından olukça faydalıdır.

Kitaplar, insanların genel kültür seviyesini artırır ve daha düzgün bir diksiyona sahip olmasına olanak tanır. Ancak bazı romanlar vardır ki bunlar insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu romanlar okuyanların hayatını derinden etkiler ve onların sonraki hayatında büyük bir etkiye sahip olur. Özellikle böyle eserler hem dünya edebiyatında hem de ülkemiz edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir.

1984

George Orwell tarafından kaleme alınan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört eseri, distopik tarzında bir eserdir. Özellikle insanın gelecek hakkında fikir sahibi olmasını sağlayan bu eser, birçok yazar ve eleştirmen tarafından dünya edebiyatının künt eserleri arasında kendisine yer bulmuştur.

1984 yılında beyazperdeye de uyarlanan 1984 eseri, günümüzün en önemli eserlerinden birisi olmuştur. Romanın distopik dünyasında, totaliter bir merkezi tek partinin yönetiminde gerçekleştirilen korku, propaganda ve beyin yıkama ile halk ve hayat manipüle edilmektedir. Roman, daha sonra ünlenecek olan Büyük Birader ve Düşünce Polisi gibi kavramları içermektedir.

Yüzyıllık Yalnızlık

Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiya’lı yazar Gabriel García Márquez’in dünya edebiyatına kazandırdığı en önemli eserlerden bir tanesidir. Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık eserinde çocukluk duygularını ve düşüncelerini sanatsal bir biçimde anlatmıştır.

Özellikle insanlar bu eserle beraber birçok farklı bakış açısına sahip oluyorlar. Kitabı bitmesiyle beraber çocukluk hislerini ve düşüncelerini yeniden yaşayan bireyler, hem akademik hem de sosyal hayatlarında farklı bakış açısı elde ediyorlar.

Don Kişot

İspanyol yazar Cervantes’in 1605 yılında yayınladığı Don Kişot, bugüne kadar pek çok dile çevrilen ve defalarca basılan, birçok oyun ve filme de konu olan dünyaca ünlü eserler arasında neredeyse ilk sırada yer alıyor. Roman türünün ve modern romanın ilk örneği kabul edilen Don Kişot, içerisinde pek çok öyküyü de bize iç içe sunuyor.

İki Şehrin Hikayesi

Charles Dickens tarafından yazılan eser bizlere günümüzün Nuri Bilge Ceylan filmlerini anımsatıyor. Fransız aristokrat Charles Darnay ile İngiliz avukat Sydney Carter’ı karşı karşıya getiren bu eser, hayatınız boyunca mutlaka okumanız gereken eserlerin başında yer alıyor.

Bülbülü Öldürmek

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor.

Uçurtma Avcısı

Uçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları… Daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok edilişini aşama aşama gözler önüne seriyor

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