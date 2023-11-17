Naheulbeuk’s Dungeon Master Çıktı

Artefacts Studio tarafından geliştirilen ve yayıncılığı Dear Villagers tarafından üstlenilen Naheulbeuk’s Dungeon Master oyun sektöründeki yerini aldı. Zindan inşa edip hem yönetip hem de savunmaya çalıştığımız oyun, içeriğinde komik ögeler de barındırıyor. Steam üzerinden normal fiyatı 616 lira olarak çıkış yapan oyunun yüzde 10 indirimli fiyatı ise 554,40 TL.

Naheulbeuk’s Dungeon Master Steam’deki Yerini Aldı

Kısa sürede 100’den fazla kişinin Steam de inceleme girdiği oyun, bahse konu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması tutturmayı başardı. Türk oyuncuların fiyatını yüksek bulduğu oyunun, 20 Kasım itibariyle dolar ile oyun satışına geçecek olan Steam’deki zamlı fiyatının ise ne seviyede olacağı merak konusu oldu.

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Naheulbeuk’s Dungeon Master İnceleme ve Yorumları

Yeni çıkan oyun hakkında incelemeler oyun otoriteleri tarafından kısa sürede yapılmaya başlandı. Benzer şekilde oyuncular da, Naheulbeuk’s Dungeon Master hakkındaki görüşlerini gerek sosyal medyada, gerek oyun platformlarında ve forumlarında dile getiriyorlar. Naheulbeuk’s Dungeon Master nasıl sorusuna cevap verebilecek bu yorumlardan bazılarına kısaca değinmek gerekirse:

“Zindan bekçisi olarak görev yaptığımız oyun her şeyden önce orijinal bir fikre sahip. Beğendiğim bir oyun oldu. Oyun birçok mekanikle son derece eğlenceli bir yapım olmuş.”

“Açıkçası biraz sinir bozucu buldum oyunu. Burada spoiler vermek istemiyorum ama temizlik gereksinimleri ve ırklara göre seviyeleri tam ayarlanmamış gibi geldi bana. Eğlenceli vakit geçirilebilecek bir yapım ama açıkçası 5554 TL’ye değer mi bilemedim.”

“Bu oyunun çıkmasını uzun süredir bekliyordum, ancak açıkçası şu anda bu oyuna 555 lira vermek istemiyorum. Steam 3 gün sonra dolara geçecek olmasına rağmen belki bu oyun özelinde Steam Kış İndirimlerinde daha makul fiyatlar görülebilir. Satın almak için o zamanı bekleyeceğim.”

“Diyaloglar gelirken oyun duraksamıyor, bu nedenle neye odaklanacağınızı tam bilemiyorsunuz oyunda. Gerçek hayatta da diyaloglar ve zaman birlikte akıp gidiyor diye böyle yapmışlar sanırım ama en azından diyalog anında zamanı biraz daha esnetebilirlermiş. Yetişemediğim için diyalogları atlamak durumunda kaldım pek çok kez. Genel olaraksa görüşüm olumlu diyebilirim.

Naheulbeuk’s Dungeon Master Sistem Gereksinimleri

Oyunu satın almayı düşünen gamerlar için, Naheulbeuk’s Dungeon Master minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: