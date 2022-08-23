Nanoteknoloji Nedir? Nanoteknoloji Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde özellikle sağlık alanında duyduğumuz bir kelime olan nanoteknoloji, küçük boyutlu teknolojik gelişmelerdir. Nano kelime olarak, gözle görülmeyecek kadar küçük anlamına gelmektedir. Bugünkü yazımızda sizlere nanoteknoloji nedir sorusuna cevap vereceğiz.

Nanoteknoloji genel olarak çok küçük boyutlu nesnelerin teknolojinin yardımıyla beraber işlenip, geliştirilmesidir. Küçük boyutun oranı ise metrenin milyarda biri seviyelerindedir. Bu teknoloji, bir büyüklük ile tanımlandığından dolayı da akla gelebilecek tüm alanlarda kullanılmaktadır.

Nanoteknoloji kelimesini ile kez 1974 yılında Norio Taniguchi kullandı ancak bu dönemde bu kelime şimdiki kadar popüler olmadı. Günümüzde popülerliği artıran nanoteknoloji, yüksek performanslı aletler geliştirebilmek için kullanılan her türlü tekniği kapsamaktadır. Nanoteknoloji özellikle tıbbi alanlarda oldukça fazla kullanılmaktadır. Bununla beraber daha birçok sektör ve alanda da nanoteknoloji ile beraber yenilik çalışmaları yapılmaktadır.

Nanoteknoloji Örnekleri Nelerdir?

Nanoteknoloji alanında yapılan araştırmalar ve çalışmalar, günümüzde nano materyaller, nano çipler ve nano makinelere öncelik vermiş durumdadır. Nanoteknoloji günümüzdeki akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve bilgisayar parçalarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bununla beraber NASA’da nanoteknoloji kullanıyor. Böylece uzay araştırmalarında işlerini daha kolay bir şekilde halledebiliyor. Nanoteknolojinin önümüzdeki yıllarda daha fazla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

Nanoteknoloji Nerelerde Kullanılır?

Nanoteknoloji, günümüzde neredeyse tüm alanlarda kullanıyor. Özellikle malzeme bilimi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, eczacılık, bilgisayar ve elektrik; nano teknolojinin kullanıldığı başlıca alanlardır. Nanoteknoloji her geçen gün gelişmekte ve kendini tamamlamaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi: Daha küçük ve hızlı bilgisayar elemanlarının üretimidir.

Elektrik: Nano ölçekte elektrik devre elemanlarının tasarımı.

Tıp: Hasar görmüş sinir hücrelerinin nano ölçekte onarımı.

Biyoloji ve Eczacılık: Biyozsentezleme ile ecza malzemelerinin üretimi.

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