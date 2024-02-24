En popüler animelerden biri olan Naruto’nun film olma yolunda ilerlediğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Geçtiğimiz Kasım ayında filmin senaristi belli olmuştu ve Tasha Huo ismi zikredilmişti. Şimdi ise yönetmen koltuğunda kim oturacağı ile ilgili haberler var. Naruto filmi yönetmeni, Destiny Daniel Cretton olarak açıklandı. Shang-Chi projesinde de çalışmış başarılı yönetmen, şimdi de Naruto’nun yönetmen koltuğunda oturacak.

Naruto Filmi Yönetmeni Belli Oldu!

Masashi Kishimoto tarafından yazılan Naruto animesi, dünyanın en sevilen animelerinden biri olarak biliniyor. Beyaz perdeye aktarılması düşünülen Naruto için detaylar kesinleşmekte. 2023 Kasım ayında yaşanan gelişmeler sonucunda filmin senaristi Tasha Huo ismi olmuştu. Şimdi ise Naruto filmi yönetmeni belli oldu ve Destiny Daniel Cretton ismi paylaşıldı. Lionsgate film şirketi tarafından çekilecek olan Naruto’nun yönetmeni, şu an aynı şirketin yakında vizyona girecek filminin de yönetmeni olarak karşımıza çıkıyor.

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Naruto’nun mimarı olan Masashi Kishimoto, Tokyo’da Destiny Daniel Cretton ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme iki önemli isim için de olumlu sonuçlandı ve Kishimoto, Naruto’nun yönetmeninin Destiny olacağını açıkladı. Açıklamasında Cretton’ın üstün yeteneklerine değinen Masashi Kishimoto, Naruto için başka bir yönetmen düşünemeyeceğini belirtti. Kishimoto, Cretton’ın diğer filmlerini izlediğini ve drama yaratma konusundaki kabiliyetini fark ettiğini belirtti.

Kishimoto – Cretton görüşmesinin ardından Kishimoto yaptığı açıklamada Cretton’un açık fikirli ve kendi fikirlerini benimseyen bir insan olduğunu ve birlikte çalışmanın prodüksiyon sürecine katkı sağlayacağını belirtti. İkili olumlu sonuçlanan bir görüşmenin ardından uzun zamandır beklenen film hakkında yeni bir gelişmeyi açıklamış oldu.

Naruto Hakkında

Sevilen anime Naruto’nun film olması, uzun zamandır gündemde. Hollwood’un en bilinen problemlerinden olan prodüksiyon sürecinin sancılı geçmesi durumu Naruto’da gerçekleşti. Bu süreci atlatmaya çalışılan proje yeniden gündeme alındı. Yönetmenin de belirlenmesiyle birlikte sürecin hızı ilerlemesi beklense de bunun için bir garanti olmadığını belirtelim. Daha önce prodüksiyon sürecinde beklenmesi Naruto severlerin film hakkındaki umudunu kırdı diyebiliriz. Şimdi bu yeni gelişmelerin neticelenmesi ve filmin yayınlanması dört gözle beklenmekte.

Çıkışı 1999 yılına dayanan Naruto’nun hem manga serisi hem de animesi oldukça beğenilen ve popüler yapımlar oldu. En çok satanlar listelerinde sık sık yer alan Naruto; One Piece ve Bleach gibi en sevilen projelerden biri idi. Live – Action türünde olan bu seride yaşadığı bölgedeki insanlar tarafından dışlanan bir çocuk olan Uzumaki Naruto’nun maceraları ve hayatı konu edilmiştir. Naruto mangasının ilk 36 cildi Japonya’da 71 milyondan fazla satılmıştır.

Naruto Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Popüler manga ve anime serisi Naruto oyuncu kadrosu henüz belli değil. Manga serisini filme uyarlayacak olan senarist ve yönetmen belli. Bunlar yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tasha Huo ve Cretton olacak. Ancak oyuncu kadrosu ve filmin başka bir detayı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Naruto filminin ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir bilgi de bulunmuyor.