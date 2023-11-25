Naruto Live-Action Filmi Nihayet Geliyor, Senarist Tasha Huo Olacak

Masashi Kishimoto tarafından yazılan ve ilk kez 1999 yılında yayımlanan Manga serisi Naruto, kısa sürede Japonya’nın en önemli manga serilerinden biri halini almıştı. Japonya’da ilk kez Shonen Jump dergisinde yayımlanan manga serisinin akabinde anime olarak da önemli bir yer tuttuğunu belirtebiliriz. Serinin filmine dair yaklaşık 10 yıl önce gelen duyuru ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Live-action formatta sinemaya uyarlanacak filmin senaristliğine Tasha Huo getirildi. Naruto live-action filmi için 2024 yılına yetişebileceği söylentileri mevcut.

Naruto Live-Action Filmi Senaristi Tasha Huo Olacak

1990’larda doğan milyonlarca çocuğun hayatında önemli bir yere sahip olan Naruto manga ve anime serisi için uyarlama film geliyor. Netflix’in The Witcher dizisinin senaristi ve aynı zamanda Red Sonja filminin de yazarı Tasha Huo, Naruto’nun film uyarlamasının senaristliğini üstlendi.

“Red Sonja” ve “Tomb Raider”ın animasyon versiyonunun senaryoları sonrasında ününe ün katan Huo; “sevilen yapımları uyarlamanın” kendisinin her zaman hayalleri arasında yer aldığını belirtiyor. “İkonik karakterleri uyarlamak, yazmayı kolaylaştırıyor çünkü yazma tutkusu zaten orada” diyen Hu; “Bu karakterlerden şimdiden o kadar ilham alıyorum ki, onların yolculuklarının bir parçası olmak ve bu eğlenceli hikayeyi bir hayran olarak ilgimi çekecek bir şekilde anlatmaya çalışmak heyecan verici” ifadelerini kullanıyor.

En güncel oyun dizi film uyarlama haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Naruto Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiye kadar senaryosunu üstlendiği yapımlarla büyük başarı yakalayan Tasha Huo’nun bu başarısı, kendisine Naruto için senaryo yazma kapılarını da açmış durumda. Yazarın bir sonraki filmi, Lionsgate’in ikonik animesinin uzun metrajlı uyarlaması olan “Naruto” olacak.

Aynı zamanda Amazon için animasyon dizisi “Mighty Nein”in sorumlu yapımcılığını da üstlenen Tasha Huo’nun Naruto için de harika bir senaryo ortaya koyması bekleniyor. Naruto filminin 2024 yılı sonunda vizyona girebileceği beklentiler arasında yer alıyor.

Serinin Hayranları Ne Dedi?

Naruto filmi için somut gelişmeler yaşanması, serinin hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Son gelişmeye dair şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Naruto hayranlarının görüşlerinden bir kaçına değinmek gerekirse:

“Naruto benim için çocukluğum demek. Umarım ortaya iyi bir film çıkarırlar da çocukluk anılarımın üzerinde kötü bir iz bırakmazlar.”

“Filmin 2024 yılına yetişmesini beklemiyorum açıkçası. Yetişmese de daha iyi olur ayrıca. Hızlıca bir şey yapıp kötü yapacaklarına üzerinde iyi düşünülmüş ve çalışılmış bir film gelsin de, 2025 yılında gelsin tek…”

“Bu Naruto film projesinin rafa kalktığını düşünüyordum açıkçası. Bunca yıl sonra tekrara akıllarına gelmesi ilginç. Bakalım senaristi belli ettikten sonra 8-10 yıl daha beklemezler umarım.”