Naruto Shippuuden Filler Listesi ve Filler Bölüm İsimleri!

Anime denince aklımıza ilk olarak Japonlar gelmekte ve herkesin bir defada olsa izlediği Naruto halen günümüzde popülerliğini sürdürmekte. Masashi Kishimoto tarafından yazılan bir manga serisi olarak karşımıza çıkıyor. Naruto ilk olarak karşımıza 1999 yılında Japonya’da çıkıyor. Lakin ilk olarak Japonca olarak çıkmış olup kitlesi çokça dar olmuştur bunu gören yazar ilk olarak İngilizce çevirisini yayınladı. Aksiyon heyecanın bir arada olduğu bu Anime serisi her yaşa hitap etmekte. İlk bölümlerinde uzuv kopma sahnelerinin bol olması çokça tepki almıştı. 2003 yılında ise anime serisinde düzenlemelere gidilerek böyle sahneler aza indirgenmiştir. Ve animede ki bazı karakterler gerçek hayattan esinlenerek animeye aktarılmıştır. Genelde anime manga serisine bağlı kalması ile çokça dikkat çekmiştir. Gelelim yazımızın konusuna Naruto Shippuuden Filler listesi ve Filler bölüm isimlerden bahsedeceğiz. Aşağıda ki bölümler sırası ile verilmiştir.
Kazekage Rescue Arc
- Eve Dönüş
- Akatsuki harekete geçiyor
- Eğitimin Sonuçları
- Kum’un Jinçūrikisi
- Kazekage Olarak…!
- Hisse Temizlendi
- Koş Kankurou
- Kakashi Takım’ı Harekete Geçiyor
- Jinçūriki’nin Gözyaşları
- Mühür Jutsu: Yanıltıcı Ejder Dokuz Mührü
- Tıbbi Ninjanın Gözbebeği
- Emekli Teyze’nin Kararı
- Kaderdeki Buluşma
- Naruto’nun Büyüyüşü
- Gizli küre – Adı…!
- Jinçūriki’nin sırrı
- Gaara ölüyor!
- Zorla gir! Tuzaklı giriş
- Tuzaklar aktif! Gai Takımı’nın düşmanları
- Hiruko, iki kunoiçiye karşı
- Sasori’nin gerçek yüzü
- Chiyo’nun gizli becerileri
- “Anne” ve “Baba”
- Üçüncü Kazekage
- Yaşam ve ölümün üç dakikası
- 10 Kukla, 100 Kukla’ya karşı
- İmkansız rüya
- Canlanan canavarlar
- Kakashi aydınlattı!
- Anın estetiği
- Varis
- Kazekage’nin dönüşü
Sasuke and Sai Arc
- Yeni Hedef
- Oluşum! Yeni Kakashi Takımı
- Gereksiz hareket
- Sahte gülümseme
- Başlıksız
- Benzetim
- Cennet ve Dünya Köprüsü
- Dokuz-Kuyruk serbest kaldı
- Çok gizli görev başlıyor
- Orochimaru, Jinçūriki’ye karşı
- Sakura’nın gözyaşları
- Dövüşün halleri
- İhanetin sonuçları
- Tamamlanmamış sayfa
- Gizlice giriş! Zehirli yılanın ini
- Bağlar
- Önemli bir şey
- Resim kitabı bir hikâye anlatıyor
- Tekrar bir araya geliş
- Uchiha’nın gücü
- Başlık
Twelve Guardian Ninja Arc (Naruto Filler Bölümleri)
Filler bölüm demek mangada yer almayıp animede yer alan bölümlerdir.
- Kabus
- Rüzgar
- Kıvranış
- Sonsuz uykunun mahrumluğu
- Yalnızlık
- Yeni düşman
- Değişkenlik
- Bağlantı
- Takım arkadaşı
- İki kral
- Simsiyah uyarı ateşi
- Karanlığın kilidi
- Dirilen ruhlar
- Herkesin ölümüne çabası
- Uyanma zamanı
- Ümitsizlik
- Rezonans
- Arkadaş
Hidan and Kakuzu Arc
- Yavaşça yaklaşan tehdit
- Akatsuki’nin istilası
- Yıldızlı gökyüzünün altında
- Eski rahibin duacısı
- Sıradaki adım
- Tırmanan gümüş
- Verilen yargı
- Yerine getirilmiş çığlık
- Son kelimeler
- Üzüntülü haberler
- 10. Takım
- Hedefe kilitlenildi
- Kakuzu’nun yetenekleri
- Korkutucu sır
- Shikamaru’nun dehası
- Birini lanetlediğin zaman, kendi mezarını kazarsın
- Rüzgar: Rasen Şuriken!
- Gücün bedeli
Three-Tails Arc (Filler Bölüm)
- Bir şinobinin kararlılığı
- Orochimaru’nun sığınağı keşfedildi
- Karşılaşma
- Bağlanan kalpler
- Yağmurlu bir gece
- İki tılsım
- Görünmeyen düşman
- Çarpık yansıyan labirent
- Hedef görünüyor
- Kuduran kuyruklu canavar
- Sisin içinde
- Herkesin hisleri
- Tekrar toplanmak!
- Dört köşesi mühürlenen bariyer
- Kristali kırmak
- Bariyer üzerine savaş
- Kırmızı Japon gülü
- İlginç dostlar
- Japon gülünün yol işareti
- Lanet mührünün geri saldırısı
- Günahın anısı
- Parçalanmış söz
- Dönülecek bir yer
Itachi Pursuit Arc
- Yılanın gözbebeği
- Şahinin gözü
- Zabuza’nın kılıcı
- Demir duvarın gardiyanı
- Kuzey sığınağının Juugo’su
- Oluşum!
- Kakashi Günlükleri ~ Savaş alanında çocukların yaşamı ~ 1. Kısım
- Kakashi Günlükleri ~ Savaş alanında çocukların yaşamı ~ 2. Kısım
- Toplananlar
- Av
- Çarpışma!
- Sanat
- Kayboluş
- Alacakaranlık
- Cesur Bir Ninjanın Hikayeleri ~Jiraiya Ninja Parşömeni~ 1. Kısım
- Cesur Bir Ninjanın Hikayeleri ~Jiraiya Ninja Parşömeni~ 2. Kısım
- Sızış! Yağmurun İçindeki Saklı Köy
- Tanrı Olan Adam
- Onurlu Sage Modu!
- Acının Altı Yolu Katıldı!
- Yiğit Jiraiya’nın Hikayesi!
- Şölen Daveti
- En Uzun An
- Mangekyo Sharingan’ın Aydınlığı ve Karanlığı
- Amaterasu!
- Son
- Tobi’nin Gizemi
- Kader
- Gerçek
- Unraikyo Kavgası
- Sasuke Sekiz Kuyrukluya Karşı
Tsuchigumo Kinjutsu Arc (Filler Bölümleri)
- Gezgin
- Yasak Tekniğin Mirasçısı
- Varisin Dileği
- Kaçak Ninjanın Geçmişi
- Karanlığın Mirasçısı
- Ayrılık
- Yasak Tekniğin Serbest Kalışı
- Usta Ve Öğrencisi
Invasion of Pain Arc
- Üzücü Haber
- Ustanın Gölgesinde
- Şifre Çözme
- İlk Aşama
- Ustayı geri bırakmak
- Yaprak köyüne saldırı
- İnanç Gücü
- Pain vs. Kakashi
- Pain’in Gizemi
- Soyadı, Sarutobi! Adı, Konohamaru!
- Dünya Acıyı Tadacak
- Patlama! Bilge Mod’u
- Tehlike! Bilge Mod’u Sınırına Ulaştı
- Kyuubi, Yakalandı!
- İtiraf
- Gezegen Yıkımı
- Dördüncü Hokage
- İki Öğrenci
- Büyük Macera! Dördüncü’nün Mirasını Bul Bölüm 1
- Büyük Macera! Dördüncü’nün Mirasını Bul Bölüm 2
- Görüşme
- Pain’in Doğuşu
- Uzumaki Naruto’nun Hikayesi
- Konoha’nın Kahramanı
Konoha History Arc ( Filler Bölümleri)
- Konoha Tarihi – Çaylak Öğretmen Iruka
- Konoha Tarihi – Sakuranın Öpücüğü
- Konoha Tarihi – Iruka’nın Kararı
- Kakashi Hatake – Sorumlu Jounin
- İnari’nin Cesaret Testi
- Naruto’nun İntikam Okulu
- Gaara’nın Bağı
- Sakura’nın Naruto’ya itirafı
- Harekete Geçin! Tenten Takımı
- Haycan Bölgesi
- Ah, Gençlik İlacı
- Sapık Usta ve Öğrencisi: Antrenman
- Ninjaların Rekoru: Sapık Usta ve Öğrencisi
- Sasuke’ nin Pati Ansiklopedisi
- Naruto ve Yaşlılar
- Kakashi’ nin Aşk Şarkısı
- Neji Kronikleri
- İki Kez Ölen Adam
- En Kötü Üç Bacak Yarışı
- Takım 10′ un Takım Çalışması
- Karanlığın İçine Gitmek
Five Kage Summit Arc
- 6. Hokage Danzou
- Beş Kage Toplantısı Öncesi
- 5 Kageye Giriş
- Naruto’ nun Ricası
- Acı Dolu Karar
- Şimşekle Yarışmak
- Sasuke’ nin Ninja Yol
- 5 Kage’ nin Gücü
- Savaş İlanı
- Sakura’ nın Hisleri
- Kuyruklu Canavar VS Kuyruksuz Canavar
- Birinin Arkadaşı Olarak…
- Danzo’nun Sağ Kolu
- Yasak Göz Tekniği
- Danzo Shimura
- Sakura’nın Kararı
- Kayıp Bağlar
- Köprü
- İki Kader
- Yüksek Seviye Shinobi
- Köstebek
- 5 Büyük Ulusun Seferberliği
- Hokage, Kakashi Hatake
- Büyük Yaşlı Bilge’ nin Kehaneti
- Depo
- Beş Kage’nin Kararı
Adventures at Sea Arc (Filler Bölümleri)
- Okyanustaki Genç
- Benisu Ninjaları
- Lanetli Hayalet Gemi
- Savaş Gemisi Adası
- Unutulmuş Ada
- Dövüş! Rock Lee!
- Ye ya da Öl! Cehennemden Mantarlar
- Gölge Kopyasının İntikamı
- Kapalı Yol
- Kızlar Biraraya Geliyor
- Naruto’ nun Taklitçisi
- Naruto’ nun Favori Öğrencisi
- Nadeshiko Köyü’ ünün Kunoichi’ si
- Güvenilir Bir Arkadaş
- Ah, Kahramanım Tsunade-sama!
- Sai’ nin Boş Günü
- Efsanevi İno-Shika-Cho Üçlüsü
- Kiba’ nın Azmi
- Ezeli Dostum,Kakashi
- Naruto’non Yemini
Confining the Jinchūriki Arc
- Cennet Adası?!
- Killer Bee ve Motoi
- Naruto Kyuubi’ye Karşı
- Turuncu Parıltı
- Hedef? Kyuubi
- Dört kuşak mücadele!
- Teşekkürler
- Hayalet VS Canavar! Cennet savaşı!
- Kisame adlı bir adam
- Ölüm Meleği’nin Habercisi
- Barışa Uzanan Köprü
- Çok Gizli S-Sınıfı Görev
- Artistin Dönüşü
Shinobi World War Arc
- Toplanın! Birleşik Shinobi Güçleri
- Tanışma
- Rakip
- Çatlak
- Ayrılık
- Arkadaşım İçin
- Savaş Başlar
- Sai ve Shin
- Edo Tensei’nin Sırları
- Eski Can Düşmanın Dönüşü
- İlk ve Son Düşman
- Konoha’nın Dahi Askeri Danışmanı
- Savaş Alanı
- Yasak Kelimeler
- Altın Bağlar
- Sakura’ya Uzanan Yol
- Mifune Hanzo’ya Karşı
- Gerçek Şefkat
- Nihai İno Shika Cho
- Kalpten Gelen Bir Mektup
- Gedou Mazou’nun Saldırısı
- Uyum İşareti
- Hedef Tıbbi Ninja
- Beyaz Zeysu’nun Tuzaği
- Sanatçı Estetiği
- Birleşik Anne Güçleri
- Nihai İkilinin Bilinmeyen Hikayesi
- İki Güneş
- Miğfer Yaran: Akebino Jinin
- Shakuton Kullanıcısı Sunagakureli Pakura!
- Geri Döndürülemeyecek Şeyler
- Bahse Değecek Kişi
- Tehlike! Jinpachi ve Kushimaru
- Yıldırım Kılıcı, Ringo Ameyuri!
- Güç Birinci Kısım
- Güç İkinci Kısım
- Güç Üçüncü Kısım
- Güç Dördüncü Kısım
- Güç Beşinci Kısım
- Güç Altıncı Kısım
- Naruto Savaşa Giriyor!
- Bir Babanın Hisleri Bir Annenin Sevgisi
- Naruto ve İtachinin Savaşı
- Değeri Kabul Edilen
Ayrıca bkz: Naruto İzleme Sırası Nasıl Olmalı?