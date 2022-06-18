Naruto Shippuuden Filler Listesi ve Filler Bölüm İsimleri!

Anime denince aklımıza ilk olarak Japonlar gelmekte ve herkesin bir defada olsa izlediği Naruto halen günümüzde popülerliğini sürdürmekte. Masashi Kishimoto tarafından yazılan bir manga serisi olarak karşımıza çıkıyor. Naruto ilk olarak karşımıza 1999 yılında Japonya’da çıkıyor. Lakin ilk olarak Japonca olarak çıkmış olup kitlesi çokça dar olmuştur bunu gören yazar ilk olarak İngilizce çevirisini yayınladı. Aksiyon heyecanın bir arada olduğu bu Anime serisi her yaşa hitap etmekte. İlk bölümlerinde uzuv kopma sahnelerinin bol olması çokça tepki almıştı. 2003 yılında ise anime serisinde düzenlemelere gidilerek böyle sahneler aza indirgenmiştir. Ve animede ki bazı karakterler gerçek hayattan esinlenerek animeye aktarılmıştır. Genelde anime manga serisine bağlı kalması ile çokça dikkat çekmiştir. Gelelim yazımızın konusuna Naruto Shippuuden Filler listesi ve Filler bölüm isimlerden bahsedeceğiz. Aşağıda ki bölümler sırası ile verilmiştir.

Kazekage Rescue Arc

Eve Dönüş

Akatsuki harekete geçiyor

Eğitimin Sonuçları

Kum’un Jinçūrikisi

Kazekage Olarak…!

Hisse Temizlendi

Koş Kankurou

Kakashi Takım’ı Harekete Geçiyor

Jinçūriki’nin Gözyaşları

Mühür Jutsu: Yanıltıcı Ejder Dokuz Mührü

Tıbbi Ninjanın Gözbebeği

Emekli Teyze’nin Kararı

Kaderdeki Buluşma

Naruto’nun Büyüyüşü

Gizli küre – Adı…!

Jinçūriki’nin sırrı

Gaara ölüyor!

Zorla gir! Tuzaklı giriş

Tuzaklar aktif! Gai Takımı’nın düşmanları

Hiruko, iki kunoiçiye karşı

Sasori’nin gerçek yüzü

Chiyo’nun gizli becerileri

“Anne” ve “Baba”

Üçüncü Kazekage

Yaşam ve ölümün üç dakikası

10 Kukla, 100 Kukla’ya karşı

İmkansız rüya

Canlanan canavarlar

Kakashi aydınlattı!

Anın estetiği

Varis

Kazekage’nin dönüşü

Sasuke and Sai Arc

Yeni Hedef

Oluşum! Yeni Kakashi Takımı

Gereksiz hareket

Sahte gülümseme

Başlıksız

Benzetim

Cennet ve Dünya Köprüsü

Dokuz-Kuyruk serbest kaldı

Çok gizli görev başlıyor

Orochimaru, Jinçūriki’ye karşı

Sakura’nın gözyaşları

Dövüşün halleri

İhanetin sonuçları

Tamamlanmamış sayfa

Gizlice giriş! Zehirli yılanın ini

Bağlar

Önemli bir şey

Resim kitabı bir hikâye anlatıyor

Tekrar bir araya geliş

Uchiha’nın gücü

Başlık

Twelve Guardian Ninja Arc (Naruto Filler Bölümleri)

Filler bölüm demek mangada yer almayıp animede yer alan bölümlerdir.

Kabus

Rüzgar

Kıvranış

Sonsuz uykunun mahrumluğu

Yalnızlık

Yeni düşman

Değişkenlik

Bağlantı

Takım arkadaşı

İki kral

Simsiyah uyarı ateşi

Karanlığın kilidi

Dirilen ruhlar

Herkesin ölümüne çabası

Uyanma zamanı

Ümitsizlik

Rezonans

Arkadaş

Hidan and Kakuzu Arc

Yavaşça yaklaşan tehdit

Akatsuki’nin istilası

Yıldızlı gökyüzünün altında

Eski rahibin duacısı

Sıradaki adım

Tırmanan gümüş

Verilen yargı

Yerine getirilmiş çığlık

Son kelimeler

Üzüntülü haberler

10. Takım

Hedefe kilitlenildi

Kakuzu’nun yetenekleri

Korkutucu sır

Shikamaru’nun dehası

Birini lanetlediğin zaman, kendi mezarını kazarsın

Rüzgar: Rasen Şuriken!

Gücün bedeli

Three-Tails Arc (Filler Bölüm)

Bir şinobinin kararlılığı

Orochimaru’nun sığınağı keşfedildi

Karşılaşma

Bağlanan kalpler

Yağmurlu bir gece

İki tılsım

Görünmeyen düşman

Çarpık yansıyan labirent

Hedef görünüyor

Kuduran kuyruklu canavar

Sisin içinde

Herkesin hisleri

Tekrar toplanmak!

Dört köşesi mühürlenen bariyer

Kristali kırmak

Bariyer üzerine savaş

Kırmızı Japon gülü

İlginç dostlar

Japon gülünün yol işareti

Lanet mührünün geri saldırısı

Günahın anısı

Parçalanmış söz

Dönülecek bir yer

Itachi Pursuit Arc

Yılanın gözbebeği

Şahinin gözü

Zabuza’nın kılıcı

Demir duvarın gardiyanı

Kuzey sığınağının Juugo’su

Oluşum!

Kakashi Günlükleri ~ Savaş alanında çocukların yaşamı ~ 1. Kısım

Kakashi Günlükleri ~ Savaş alanında çocukların yaşamı ~ 2. Kısım

Toplananlar

Av

Çarpışma!

Sanat

Kayboluş

Alacakaranlık

Cesur Bir Ninjanın Hikayeleri ~Jiraiya Ninja Parşömeni~ 1. Kısım

Cesur Bir Ninjanın Hikayeleri ~Jiraiya Ninja Parşömeni~ 2. Kısım

Sızış! Yağmurun İçindeki Saklı Köy

Tanrı Olan Adam

Onurlu Sage Modu!

Acının Altı Yolu Katıldı!

Yiğit Jiraiya’nın Hikayesi!

Şölen Daveti

En Uzun An

Mangekyo Sharingan’ın Aydınlığı ve Karanlığı

Amaterasu!

Son

Tobi’nin Gizemi

Kader

Gerçek

Unraikyo Kavgası

Sasuke Sekiz Kuyrukluya Karşı

Tsuchigumo Kinjutsu Arc (Filler Bölümleri)

Gezgin

Yasak Tekniğin Mirasçısı

Varisin Dileği

Kaçak Ninjanın Geçmişi

Karanlığın Mirasçısı

Ayrılık

Yasak Tekniğin Serbest Kalışı

Usta Ve Öğrencisi

Invasion of Pain Arc

Üzücü Haber

Ustanın Gölgesinde

Şifre Çözme

İlk Aşama

Ustayı geri bırakmak

Yaprak köyüne saldırı

İnanç Gücü

Pain vs. Kakashi

Pain’in Gizemi

Soyadı, Sarutobi! Adı, Konohamaru!

Dünya Acıyı Tadacak

Patlama! Bilge Mod’u

Tehlike! Bilge Mod’u Sınırına Ulaştı

Kyuubi, Yakalandı!

İtiraf

Gezegen Yıkımı

Dördüncü Hokage

İki Öğrenci

Büyük Macera! Dördüncü’nün Mirasını Bul Bölüm 1

Büyük Macera! Dördüncü’nün Mirasını Bul Bölüm 2

Görüşme

Pain’in Doğuşu

Uzumaki Naruto’nun Hikayesi

Konoha’nın Kahramanı

Konoha History Arc ( Filler Bölümleri)

Konoha Tarihi – Çaylak Öğretmen Iruka

Konoha Tarihi – Sakuranın Öpücüğü

Konoha Tarihi – Iruka’nın Kararı

Kakashi Hatake – Sorumlu Jounin

İnari’nin Cesaret Testi

Naruto’nun İntikam Okulu

Gaara’nın Bağı

Sakura’nın Naruto’ya itirafı

Harekete Geçin! Tenten Takımı

Haycan Bölgesi

Ah, Gençlik İlacı

Sapık Usta ve Öğrencisi: Antrenman

Ninjaların Rekoru: Sapık Usta ve Öğrencisi

Sasuke’ nin Pati Ansiklopedisi

Naruto ve Yaşlılar

Kakashi’ nin Aşk Şarkısı

Neji Kronikleri

İki Kez Ölen Adam

En Kötü Üç Bacak Yarışı

Takım 10′ un Takım Çalışması

Karanlığın İçine Gitmek

Five Kage Summit Arc

6. Hokage Danzou

Beş Kage Toplantısı Öncesi

5 Kageye Giriş

Naruto’ nun Ricası

Acı Dolu Karar

Şimşekle Yarışmak

Sasuke’ nin Ninja Yol

5 Kage’ nin Gücü

Savaş İlanı

Sakura’ nın Hisleri

Kuyruklu Canavar VS Kuyruksuz Canavar

Birinin Arkadaşı Olarak…

Danzo’nun Sağ Kolu

Yasak Göz Tekniği

Danzo Shimura

Sakura’nın Kararı

Kayıp Bağlar

Köprü

İki Kader

Yüksek Seviye Shinobi

Köstebek

5 Büyük Ulusun Seferberliği

Hokage, Kakashi Hatake

Büyük Yaşlı Bilge’ nin Kehaneti

Depo

Beş Kage’nin Kararı

Adventures at Sea Arc (Filler Bölümleri)

Okyanustaki Genç

Benisu Ninjaları

Lanetli Hayalet Gemi

Savaş Gemisi Adası

Unutulmuş Ada

Dövüş! Rock Lee!

Ye ya da Öl! Cehennemden Mantarlar

Gölge Kopyasının İntikamı

Kapalı Yol

Kızlar Biraraya Geliyor

Naruto’ nun Taklitçisi

Naruto’ nun Favori Öğrencisi

Nadeshiko Köyü’ ünün Kunoichi’ si

Güvenilir Bir Arkadaş

Ah, Kahramanım Tsunade-sama!

Sai’ nin Boş Günü

Efsanevi İno-Shika-Cho Üçlüsü

Kiba’ nın Azmi

Ezeli Dostum,Kakashi

Naruto’non Yemini

Confining the Jinchūriki Arc

Cennet Adası?!

Killer Bee ve Motoi

Naruto Kyuubi’ye Karşı

Turuncu Parıltı

Hedef? Kyuubi

Dört kuşak mücadele!

Teşekkürler

Hayalet VS Canavar! Cennet savaşı!

Kisame adlı bir adam

Ölüm Meleği’nin Habercisi

Barışa Uzanan Köprü

Çok Gizli S-Sınıfı Görev

Artistin Dönüşü

Shinobi World War Arc

Toplanın! Birleşik Shinobi Güçleri

Tanışma

Rakip

Çatlak

Ayrılık

Arkadaşım İçin

Savaş Başlar

Sai ve Shin

Edo Tensei’nin Sırları

Eski Can Düşmanın Dönüşü

İlk ve Son Düşman

Konoha’nın Dahi Askeri Danışmanı

Savaş Alanı

Yasak Kelimeler

Altın Bağlar

Sakura’ya Uzanan Yol

Mifune Hanzo’ya Karşı

Gerçek Şefkat

Nihai İno Shika Cho

Kalpten Gelen Bir Mektup

Gedou Mazou’nun Saldırısı

Uyum İşareti

Hedef Tıbbi Ninja

Beyaz Zeysu’nun Tuzaği

Sanatçı Estetiği

Birleşik Anne Güçleri

Nihai İkilinin Bilinmeyen Hikayesi

İki Güneş

Miğfer Yaran: Akebino Jinin

Shakuton Kullanıcısı Sunagakureli Pakura!

Geri Döndürülemeyecek Şeyler

Bahse Değecek Kişi

Tehlike! Jinpachi ve Kushimaru

Yıldırım Kılıcı, Ringo Ameyuri!

Güç Birinci Kısım

Güç İkinci Kısım

Güç Üçüncü Kısım

Güç Dördüncü Kısım

Güç Beşinci Kısım

Güç Altıncı Kısım

Naruto Savaşa Giriyor!

Bir Babanın Hisleri Bir Annenin Sevgisi

Naruto ve İtachinin Savaşı

Değeri Kabul Edilen

Ayrıca bkz: Naruto İzleme Sırası Nasıl Olmalı?