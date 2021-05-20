Naughty Dog, The Last of Us Part II için PS5 Yaması Yayımladı!

Sony‘nin kendine özgü gelilştirdiği ve oldukça fazla beğenilen The Last of Us Part serisinin ikinci oyunun PS5 versiyonuna yeni bir güncelleme gönderilmeye başlandı. Yayımlanan bu yeni 1.08 yaması ile birlikte oyunun genel itibariyle performansının arttırılması sağlanmış durumda.

Bu performans artışını en iyi anlayabilemek için oyunun ayarla bölümüne giderek tazeleme (kare) hızını 60 Hz olarak ayarlayarak yeni yamanın sunduğu performans artışından faydalanabilirsiniz. Geliştiricilerin yaptığı açıklamaya göre yeni yamanın kare hızının daha yüksek çözünürlük ve daha hızlı yükleme sürelerinin yanı sıra bir takım bazı performans artışları da sağlıyor.

Birçok oyuncunun test ettiği bu yama ile birlikte oyun içerisinde 60 kare hızının altına genel olarak düşüş yaşanmadı. Böylelikle iyi bir deneyim sunan oyunun, hala oynanabilir kıvamda olması oldukça sevindirici bir durum.

Yapılan testlerde oyunda nişan almanın daha optimize edildiği, oyun akışının daha iyileştirilmiş bir şekilde olduğu (bu 30 kare hızında daha ağırdı) ve diğer oyunun mekaniklerinde hızlanmaların meydana geldiği söyleniyor.