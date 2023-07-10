NBA 2K24 Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyunlarından biri olan NBA yeni oyunu NBA 2K24 oyunu son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan NBA 2K24 oyununun fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Yayıncılığını 2K geliştiriciliğini ise Visual Concepts ekibinin üstlendiği ünlü basketbol oyunu NBA 2k24 bildiğimiz gibi basketbol severlerin vazgeçilmez oyunu haline geldi.

Özellikle yeni gelecek oyunda grafiklere ve oynanış açısından oldukça yüksek grafiklere sahip olacağını yapımcı şirket bildirmişti.

Fiyatı konusuna gelecek olursak; Türkiye için henüz satışa çıkmadı fakat Kobe Bryant Edition’ın fiyatı PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar olarak belirlendi, Switch, PC, PS4 ve Xbox One için 60 dolar olacak. Black Mamba Edition sürümü için açıklanan fiyat ise 99,99 Dolar olarak piyasaya çıkış yapacak.

NBA 2K24 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series platformlarında 8 Eylül 2023’te satışa çıkacak.