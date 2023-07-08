NBA 2K24 Resmi Olarak Açıklandı!

Günümüzün en ünlü oyunlarından biri olan NBA yeni oyunu NBA 2K24 oyunu son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan NBA 2K24 oyununun çıkış tarihi ve oyun hakkında bilgi vereceğiz.

Yayıncılığını 2K geliştiriciliğini ise Visual Concepts ekibinin üstlendiği ünlü basketbol oyunu NBA 2k24 bildiğimiz gibi basketbol severlerin vazgeçilmez oyunu haline geldi.

Oyunun kapağında 2020 yılında hayatını kaybeden sayısız başarılara imza atan Kobe Bryant alacak bunun yanında NBA 2K24 Black Mamba sürümlerinde kapak yıldızı olarak yer alacak.

Visual Concepts başkanı Greg Thomas şu açıklamada bulundu; “NBA 2K’nın 25. yılını Kobe Bryant ile kutluyor ve onun mirasına sahip çıkıyoruz. Seri tarihine damga vurmaya çalıştığımız NBA 2K24 ile yenilikçi bir içeriği getirmeyi ve çapraz oyun desteğine sahip olarak karşınıza çıkmayı istiyoruz.”

Son olarak NBA 2K24 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series platformlarında 8 Eylül 2023’te satışa çıkacak.