NBA 2K25 Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

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Sevilen basketbol oyunu serisi NBA 2K, 1999 yılından bu yana basketbol severlere muhteşem bir oyun deneyimi sunuyor. Heyecanla beklenen serinin yeni oyunu NBA 2K25 detayları da sonunda belli oldu. İçeriğimizde NBA 2K25 çıkış tarihi, fiyatı, sistem gereksinimleri ve kapak yıldızları gibi tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

NBA 2K25 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve yayıncılığını da 2K’nın yaptığı basketbol oyunu serisinin yeni oyunu NBA 2K25’in merak edilen detayları açıklandı. Bu kapsamda NBA 2K25’in 6 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürüleceği deklare edildi. Merakla beklenen bu oyun PS5, PlayStation 4, Xbox Series X-S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanacak.

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Serinin yeni yapımı NBA 2K25 basketbol oyunu PC sürümü için diğer dürümlerden daha güçlü sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacak çünkü bu defa oyunun PC sürümü PS5 ve Xbox Series X / S sürümleri ile aynı ayni yeni nesil olacak. Oyunun sistem gereksinimlerinden aşağıda bahsedeceğiz şimdi NBA 2K25 kapak yıldızlarına bakalım…

NBA 2K25 Kapak Yıldızları

NBA 2K25 basketbol oyunu için kapak yıldızları önem arz ediyor. Her yıl oyunun kapak yıldızları bu basketbol oyununu severler tarafından konuşulur. Geçtiğimiz yıl NBA 2K24’ün kapak yıldızı Kobe Bryant’dı. Ünlü basketbol yıldızı Bryant üzücü bir helikopter kazasında 2024’te hayatını kaybetti.

NBA 2K25 kapak yıldızı ise açıklandığı üzere Jayson Tatum (Boston Celtics) olacak. WNBA Edition sürümünün kapağında ise Los Angeles Aces’tan A’ja Wilson olacak. NBA 2K25 All-Star sürümü kapağında ise bu iki ünlü oyuncu yer alacak; Jayson Tatum ve A’ja Wilson. 2025 yılı NBA 2K25 oyununun pahada en yüksek olan sürümü Hall of Fame Edition olacak. Söz konusu sürümün kapak yıldızı ise efsanelerden Vince Carter olacak.

NBA 2K25 Fiyatı Ne Kadar?

NBA 2K25 oyunu hali hazırda ön sipariş sürecinde ve PlayStation 5 ile Xbox Series X / S için ön siparişe açılmış durumda. Ön sipariş fiyatı ise 2900 TL seviyesinden başlıyor. Standart sürüm fiyatı 2900 TL, all – star sürümü 3600 TL ve Hall of Fame Edition ise 5400 TL’den sipariş edilebilmekte. NBA 2K25 Steam fiyatı ise yaklaşık 70 dolar seviyesinde.

NBA 2K25 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

NBA 2K25 PC için gereken özellikleri açıklandı. Buna göre NBA 2K25 oynamak için güçlü bir PC’ye ihtiyacınız olduğunu söyleyebiliriz. İşte minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri…

NBA 2K25 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-9100 ya da AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB, AMD Radeon RX 570 4 GB, Intel Arc A580

DirectX: 12

Depolama: 150 GB

Ekstra Not: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC’de oynayabilmek için AVX2’yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.

NBA 2K25 önerilen sistem gereksinimleri: