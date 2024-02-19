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Level Infinite ve Lightspeed Studios tarafından geliştirilen ve merakla beklenen NBA Infinite mobil oyunu Türkiye’de yayınlandı. Oynaması ücretsiz olan bu yapım, oyun severlere gerçekçi bir basketbol oyunu deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Türkçe dil desteği ile yayınlanan NBA Infinite oyununda bazı yıldız oyuncular (De’Aaron Fox, Tobias Harris, Karl-Anthony Towns, Jrue Holiday, Andrew Wiggins ve RJ Barrett gibi) marka elçisi olarak yer alıyorlar. Android ve iOS cihazlarda yayınlanan oyunun ayrıntılarına bakalım…

NBA Infinite Mobil Oyunu Türkiye’de Ücretsiz Yayınlandı

NBA Infinite oyunun ardında PUBG Mobile’ı da geliştiricileri olan Level Infinite ve Lightspeed Studios bulunuyor. Gerçekçi bir basketbol oyunu deneyimi sunmayı amaçlayan geliştirici ekip, oyunu Türkçe dil desteği ile birlikte Türkiye’de mobilde yayınladı. NBA Infinite kapsamında usta olmaya hazır, eşsiz hareketler yapabilen gerçek NBA oyuncuları yer almakta. Burada oyuncunun görevi ise bu yıldızların eğiterek seviyelerini yükselterek oyunun keyfine varmak.

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Bu kapsamda yıldızlar, Trae Young gibi savunmayı öğrenecek, Kevin Durant gibi geride parlayacak, Giannis Antetokounmpo gibi turnike atacak ve Stephen Curry gibi güçlü üçlükleri potaya gönderecek. Oyuncu söz konusu yıldızların bu yetenekleri kazanmalarını sağlayarak oyuna ayrı bir heyecan katacak.

NBA Infinite oyununun resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Mobil için yayınlanan NBA Infinite oyunu bir takım oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda oyuncu arkadaşlarıyla 3’e 3 PvP takım kurarak eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabileceği gibi 1’e 1 ya da 5’e 5 oyuncuyla efsaneler modlarında oynayabilecek.

Gerek görselleri gerekse gerçek zamanlı PvP karşılaşmaları ile oyuncu, NBA Infinite oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak. Ön kayıt döneminde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçen yapım, gerçekçi ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyunun ücretsiz olarak oynanabilmesi de oyuncular açısından oldukça avantajlı bir durum teşkil ediyor.

Anthony Crouts: Doyurucu Bir Basketbol Oyunu Deneyimi Sunmayı Hedefliyoruz

NBA Infinite hakkında geliştirici stüdyolardan olan Level Infinite’in Kıdemli Direktörü Anthony Crouts birtakım açıklamalarda bulundu. NBA Infinite’in, basketbol oyunu severlerin isteklerinin göz önünde bulundurularak geliştirildiğini aktaran Crouts, doyurucu bir oyun deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti. NBA ve NBPA ile beraber, basketbol tutkunlarının oyunda aradıkları her şeyi bulabilmelerini sağlamak için yoğun bir biçimde çalıştıklarını ve neticesinde NBA Infinite’i telefonlara getirdiklerini belirtti.