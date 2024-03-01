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Her ne kadar 2023 yılında kurulmuş olsa da tecrübeli bir ekibe sahip olan NBL Games, yerli bir mobil şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha çok mobil oyun alanında ilerlemeye çalışan şirket büyük bir değerleme ile tohum yatırım alarak yönünü Amerika’ya çevirdi. Genellikle online sosyal bilgi yarışmaları ve kelime oyunları tarzında oyun geliştiren şirket 150 milyon TL değerleme üzerinden yatırım almanın mutluluğunu yaşıyor. NBL Games Quiz Crush ile ABD pazarında boy gösterecek.

NBL Games Quiz Crush ile ABD Pazarında!

Oyun endüstrisinde gelişmeye devam eden ülkemiz bu alanda güçlü yatırımlar yapmaya devam ediyor. Türk oyun şirketi NBL Games de mobil oyunlar üreten yerli şirketlerden biri olarak yatırım alan şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Deneyimli bir ekibe sahip olan NBL Games; Heaventures başta olmak kaydıyla, Cengiz Zabcı, Abidin Gümüş, Tolga Camadan, Savaş Keleş ve Kerim Dumanlı’nın katıldığı yatırım turunda 150 milyon TL değerleme ile yatırım almayı başardı.

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Geçtiğimiz yıl kurulan NBL Games’in kurucuları arasında Gökhan Örün, Emre Ulusoy, Erdem Yurdanur, Ömer Kırkağaçlıoğlu ve ülkemizin deneyimli teknoloji firması olan Kokteyl bulunmakta. Quiz Crush oyunu oldukça beğenilen NBL Games, bu oyun ile Amerika pazarına açılmakta. Çevrim içi bilgi yarışması olarak öne çıkan Quiz Crush oyununda genel kültür, spor, sinema, televizyon, edebiyat, tarih, teknoloji, müzik, doğa ve benzeri gibi kategoriler yer alıyor.

Quiz Crush’da oyuncu kendi arkadaş grubunu oluşturup, grupta yazışarak da oyunun keyfine varabiliyor. Oyun içi mesajlaşmaların bulunduğu yapım ücretsiz olarak indirilip oynanabilmekte. Quiz Crush kısa bir zaman önce hem Android hem de iOS cihazlar için yayınlanmış olup, kısa sürede oyuncunun beğenisini kazanmış ve yatırım almayı da başarmıştır.

Quiz Crush oyunundan paylaşılan bir kesiti aşağıdan izleyebilirsiniz:

NBL Games Gelecek Planları Hakkında Neler Söyledi?

NBL Games kurucularından Emre Ulusoy ile Erdem Yurdanur bahse konu yatırım hakkında açıklamalarda bulundu. Geleceğe dair stratejilerinden bahseden Erdem Yurdanur; oyun severlere yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda zihin çalıştıracak, inovatif, sosyal bakımdan etkileşimli yapımlar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yurdanur; eğitici, sosyal ve eğlenceyi bir arada keyifli bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Quiz Crush NBL Games’in ilk oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk oyunla, bu kadar kısa sürede önemli bir yatırım almayı başaran şirket, gelecekten umutlu.

Oyun hakkında düşüncelerini aktaran bir diğer kurucu ortak olan Emre Ulusoy ise Quiz Crush oyununun yalnızca bir başlangıç olduğunu aktardı. Bu yolda ilerlerken oyun severlere dünyada ilk denilebilecek deneyimler yaşatmayı hedeflediklerini deklare etti. Aldıkları yatırımla Amerika oyun piyasasına açılmayı düşünen NBL Games ekibi şu an ki konumlarından oldukça memnun ve hedefleri yüksek.