Ana Sayfa » Akıllı Telefon Neredeyse Bedava Olan Moto E14 Modelinin Özellikleri Belli Oldu! Akıllı Telefon Neredeyse Bedava Olan Moto E14 Modelinin Özellikleri Belli Oldu! İbrahim Özbek 4 Görüntüleme

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Motorola, fiyatı ile dikkat çeken Moto E14 modelinin özelliklerini açıkladı.

Son yıllarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çeken Motorola, yeni bir ürün ile karşımıza çıkıyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan Moto E14 modeli, Avrupa’ya özel 88 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak.

Motorola Moto E14, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ ekranla geliyor. Cihazda yüksek kaliteli ses için Dolby Atmos teknolojisi de bulunuyor. Ekran, Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli UNISOC T606 yonga setinden ve 4GB RAM’den alıyor. microSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB depolama alanına kadar da destekliyor. 15 W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryada bulunuyor.

Hem özellikleri hem de fiyatı ile oldukça cazip görünen Motorola Moto E14 modeli, başta Avrupa’da olmak üzere ülkemizde de sıklıkla tercih edileceğe benziyor.

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