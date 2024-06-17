Cepkolik
Ana Sayfa » Akıllı Telefon » Neredeyse Bedava Olan Moto E14 Modelinin Özellikleri Belli Oldu!
Akıllı Telefon

Neredeyse Bedava Olan Moto E14 Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
17 Haziran 2024
4 Görüntüleme 0
Motorola Moto E14

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Motorola, fiyatı ile dikkat çeken Moto E14 modelinin özelliklerini açıkladı.

Son yıllarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çeken Motorola, yeni bir ürün ile karşımıza çıkıyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan Moto E14 modeli, Avrupa’ya özel 88 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak.

Motorola Moto E14, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ ekranla geliyor. Cihazda yüksek kaliteli ses için Dolby Atmos teknolojisi de bulunuyor. Ekran, Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli UNISOC T606 yonga setinden ve 4GB RAM’den alıyor. microSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB depolama alanına kadar da destekliyor. 15 W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryada bulunuyor.

Motorola Moto E14

Hem özellikleri hem de fiyatı ile oldukça cazip görünen Motorola Moto E14 modeli, başta Avrupa’da olmak üzere ülkemizde de sıklıkla tercih edileceğe benziyor.

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0