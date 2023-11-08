Netflix Aboneleri Football Manager 2024 Mobile ve Dead Cells Mobile’ı Ücretsiz Oynayabiliyor

Uzun zamandır beklenen Football Manager 2024 6 Kasım itibariyle piyasadaki yerini aldı. Oyunun mobil versiyonu için ise müjdeli bir haber geldi. Netflix aboneliği bulunan kişiler FM 24 Mobile ve Dead Cells Mobile’ı bedava oynayabilecek. Geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden her 2 oyunun da ücretsiz oynanabilmesi platformu kullananları son derece memnun etti. Netflix aboneleri Football Manager 2024 Mobile ve Dead Cells Mobile’ı ücretsiz oynayabilecek olması nedeniyle, pek çok kişi de platforma üye olmaya başladı.

ABD merkezli teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix, son birkaç yıldır oyun sektörüne de özel önem vermeye başladı. Global çapta oyun sektörüne yatırım yapan başarılı şirket; hem geliştirdiği oyunlarla, hem satın aldığı / kurduğu oyun stüdyolarıyla ve hem de abonelerine ücretsiz sağladığı oyunlarla dikkat çekiyor.

Netflix, son aldığı kararla oyun tutkunlarını sevindirecek bir hamleye daha imza attı. Buna göre, Netfliz aboneleri Football Manager 2024 Mobile ve Dead Cells Mobile’ı ücretsiz şekilde oynayabilecek.

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SEGA tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Football Manager 2024 Mobile; genel olarak FM 2023 ile benzer özellikler sunuyor. Oyunu ilk deneyimleyenler, PC rahatlığını ve performansını mobil de bulamadıklarını deklare etseler de, bu durumun zamanla oturacağı bekleniyor.

Şimdiden Google Play üzerinden yüz binlerce indirme alan Football Manager 2024 Mobile, bu indirmelerde 4 yıldız ortalamasını da tutturmuş durumda. FM tutkunlarının oyuna olan ilgisinin katlanarak artması ve oyunun akıllı telefonlarda da gün geçtikçe yaygınlık kazanması bekleniyor.

Dead Cells Mobile Hakkında

Motion Twin tarafından geliştirilen ve yayınlanan; Roguelike ve Metroidvania türü bağımsız dövüş / nişancı oyunu Dead Cells Mobile da Netflix abonelerine bedava sunulan bir diğer yapım konumunda. Bugüne değin yalnızca Google Play üzerinden dahi 500 binden fazla indirmeye ulaşan oyunun bu indirmelerde yakaladığı 4,7 yıldızlık ortalama da son derece etkileyici. Ayrıca oyunun, Google Play üzerinden şu ana dek 100 bine yakın yorum aldığını ve bu yorumların kahir ekseriyetinin de olumlu olduğunu belirtmekte fayda var.

Netflix’ten Bedava Oyun Almak İsteyen Gamerlar Çıldırdı!

Netflix’in hem FM Mobile 2024’ü hem de Dead Cells Mobile’ı ücretsiz olarak abonelerine sunacak olması pek çok oyuncuyu Netflix aboneliği almaya yönlendirdi. Gamerların Netflix aboneliği almaları halinde bu oyunları ne kadar süre ile bedava oynayabileceklerine yönelik soruları ise güldürdü. Sosyal medyadan yapılan o paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“1 aylık Netflix aboneliği alıp bu oyunları süresiz bedava oynayabilir miyim?”

Bu soruya cevap vermek gerekirse; elbette böyle bir şey mümkün değil. Alınan aboneliğin süresi dahilinde Netflix’in sunduğu avantajlardan yararlanılabiliyor.

“Netflix üyeliği ile aldığım FM 2024’ü PC’ye indirip oynayabilir miyim?”

Elbette böyle bir hak da mevcut değil. Yalnızca Netflix üzerinden mobil şekilde her 2 oyunu da oynamak mümkün olabilmekte.

“FM 2024 Mobile oynadım ve beğenmedim, tavsiye etmem. PC’deki hazzı vermiyor.”

“Deadcell Mobile daha önce ücreti mukabilinde satın alarak oynadığım bir yapım. Harika bir oyundur diyebilirim. Parasının fazlasını veren oyunlardan…”