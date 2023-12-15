Netflix Abonelerine Ücretsiz GTA Trilogy Definitive Edition Mobile Geldi

Rockstar Games binlerce GTA tutkununu ilgilendiren bir haberi duyurdu. Şirket, Netflix abonelerine ücretsiz GTA Trilogy Definitive Edition mobil versiyonlarını yayınladı. GTA tutkunları artık mobilde ücretsiz olarak GTA oynayabilecekler.

Netflix Abonelerine Ücretsiz GTA Trilogy Definitive Edition Android ve IOS’a Geldi

GTA oyunu geliştiricisi Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ı Andoid ve IOS cihazlar için yayınladı. Duyuruyu X hesabından yapan oyun şirketi paylaşımında “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition artık Netflix Üyelerinin aboneliklerinin bir parçası olarak keyfini çıkarabileceği gibi iOS ve Android cihazlarda da mevcut.” dedi. Rockstar Games’in paylaşımı işte şöyle:

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is now available for Netflix Members to enjoy as part of their subscription, and also now available on iOS and Android devices: https://t.co/Hd5Ictdzak pic.twitter.com/Ke7kXE89iC — Rockstar Games (@RockstarGames) December 14, 2023

Artık mobilde ücretsiz olarak oynanabilecek olan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition paketinde yer alan oyunlar şu şekilde:

Grand Theft Auto 3

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Yukarıda listelediğimiz oyunların yenilenmiş “Definitive Edition” sürümleri IOS ve Android cihazlarda oynanabiliyor. Bu kapsamda bahse konu oyunlar App Store, Google Play ve Netflix uygulamalarından ücretsiz bir şekilde indirilebilmekte.

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Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition paketinde bulunan GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas hali hazırda mobilde oynanabilen oyunlardı. Ancak yaklaşık 10 yıl kadar önce piyasaya çıktığı için görsel açıdan eksikleri vardı ve oyuncuları pek tatmin etmemeye başlamıştı. Bu kapsamda şirket yeni Definitive Edition sürümlerini yayımladı ve bu versiyonları görsel bakımdan iyileştirilmiş olduğundan hem çağa uydu hem de oyuncunun dikkatini çekti. Söz konusu sürümler, görsel açıdan GTA oyunlarının konsol ve PC’deki kalitesine oldukça yakın görünüyor.

GTA Definitive Edition’a GTA Tutkunlarının Yorumları

GTA ilk çıktığı zamanlardan bu yana oyunu oynayanlar teknolojinin geldiği noktaya hayranlıkla bakıyor. Bir zamanlar GTA’yı kaldırmayan bilgisayarlardan, telefonlarda oynanabilen, daha kaliteli sürümlere geçilmesi, yadsınamaz gelişimin göstergesi. Bununla birlikte oyuncular, GTA Definitive Edition sürümü için sevinçli olsa da esasen elbette sabırsızlıkla GTA 6’yı beklemeye devam ediyorlar.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition Netflix’ten İndirilebiliyor

Dijital paylaşım platformu, dizi ve filmlerin yanı sıra oyun kategorisini de geliştirmeye ve büyük yapımlarla anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Netflix bu kapsamda, sevilen oyunlardan GTA’yı da kataloguna ekledi. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition oyun paketi Netflix aracılığı ile ücretsiz bir biçimde mobil cihazlara indirilebiliyor.

Netflix platformunda bulunan ve ücretsiz olarak indirilebilen oyunlardan bazıları; Spiritfarer, Stranger Things 3: TheGame, Reigns: Three Kingdoms, Football Manager 2024 Mobile, Valiant Hearts: Coming Home, The Queen’s Gambit Chess ve Oxenfree şeklinde. Bu oyunlar da dahil olmak üzere toplam 80 büyük yapım oyun Netflix’de ücretsiz olarak sunuluyor. Bunun bir güzel tarafı da bahse konu yapımlarda, oyun içi reklam ya da satın alma da bulunmuyor.