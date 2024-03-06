Ana Sayfa » Oyun Netflix Açıkladı: 19 Mart’ta Hades Mobile Geliyor! Oyun Netflix Açıkladı: 19 Mart’ta Hades Mobile Geliyor! Emine Emre 8 Görüntüleme

2023’ün Kasım ayında Hades’in mobile geleceğini sizlere duyurmuştuk. Aslında Hades’i 2024’ün başlarında mobil de görmeyi bekliyorduk, ancak olmadı. Şimdi ise Netflix açıkladı; 19 Mart’ta Hades mobile geliyor. Rogue – like türündeki sevilen oyunun mobile gelmesi oyun severleri oldukça heyecanlandırdı. Bununla birlikte belirtmek gereken bir konu var ki oyun yalnızca iOS için geliyor. İşte detaylar…

Netflix Açıkladı: 19 Mart’ta Hades Mobile Geliyor!

Dijital yayın akış platformu Netflix oyun bölümünü geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. En popüler, en sevilen oyunları kütüphanesine ekleyen şirket mobil oyun alanında ilerlemeye kararlı. Daha önce GTA mobil oyunlarını platforma ekleyen Netflix’in yeni hamlesi ise Hades. Hades’in mobil versiyonunun Netflix tarafından piyasaya sürüleceğini daha önce buradan duyurmuştuk. Şimdi ise kesin yayınlanma tarihi Netflix tarafından açıklandı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hades mobil sürümü 19 Mart tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Ancak oyun sadece iOS kullanıcıları için piyasaya sürülecek. Şimdilik Android kullanıcılarının oyuna erişimi bulunmayacak. Netflix’in neden böyle bir karar verdiği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Mobil oyun piyasası gün geçtikçe daha cazip bir alan haline geliyor. Oyun severlerin ilgisini gören gerek oyun geliştiricileri gerekse mobil cihaz üreticileri bu alana ağırlık vermeye çalışıyor. Mobil oyun sektöründen pay almak isteyen yalnız bu iki tarafla kalmıyor elbette. Örneğin Netflix de seç izle konseptli bir yapıya sahipken mobil oyun alanına büyük yatırımlar yaparak bu alanda da ilerlemek için çalışıyor.

Netflix Mobil Games koleksiyonuna en beğenilen yapımları ekleyerek sektördeki adımlarını sağlam atmaya alışıyor.GTA ve Hades bu oyunlara en güzel örnek diyebiliriz. Netflix’ten Hades’i ve diğer tüm oyunları oynayabilmek için platforma üye olmak gerekmekte. Peki Netflix abonelik ücretleri ne kadar?

Netflix Abonelik Paket Ücretleri

Netflix abonelik paketleri; temel, standart ve özel paket olmak üzere 3 çeşittir. Platformdaki oyunları oynayabilmek için bu aboneliklerden birine sahip olmak gerekir. Bu kapsamda paketlerin aylık ücretleri şu şekilde listelenebilir:

Temel paket aylık ücret: 119,90 TL

Standart paket aylık ücret: 176,99 TL

Özel paket aylık ücret: 299,9 TL

Hades Oyunu Hakkında

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hades 2018 yılının sonunda piyasaya sürülmüştür. Tek oyunculu moda sahip olan rogue – like türündeki oyun şimdiye dek pek çok ödüle layık görülmüştür. Hem PC’de hem de piyasadaki pek çok konsol için yayınlanan yapım; roguelike oyun, aksiyon rol yapma oyunu, dövüş oyunu ve nişancı oyunu kategorilerinde yer almaktadır.

Hades oyuncuları yer altı dünyasına yolculuğa götürüyor; yani hikaye yer altı dünyasında geçmekte. Oyuncu ise bu ortamdan kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Buradan kaçmaya çalışan oyuncu Olimpos Dağı’na ulaşmanın yollarını arıyor ve tehlikeli bir süreç başlıyor. Oyuncu bu kaçış yolunda her öldüğünde yeniden en başa dönerek kaçışa tekrar başlıyor. Oyunun ana karakteri Zagreus, yer altı tanrısı Hades’in oğlu olarak tanımlanıyor. Heyecan ve gerilimin olduğu Hades, yüzde 94 gibi yüksek bir beğeni oranına sahip.