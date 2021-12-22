Bugün sizlere Netflix benzeri alternatif uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. İlk olarak netflix nedir;

Netflix, üyelerinin internete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi ve film izlemelerini sağlayan abonelik tabanlı bir yayın hizmetidir.

Ayrıca iOS, Android veya Windows 10 cihazınıza dizileri ve filmleri indirebilir ve internet bağlantısı olmadan izleyebilirsiniz.

Netflix Benzeri Alternatif Uygulamalar;

Puhu TV

Puhu TV, Doğuş grubunun 2016 yılında çıkardığı platformlardan bir tanesidir. Ücretsiz olması, dikkatleri Puhu TV’nin üzerine çekti. Yerli birçok yapımı bünyesinde barındırmasının yanı sıra, Netflix gibi kendi orijinal içeriklerini de üretmeyi başardı. Üstelik bunda da başarılı oldu. Tek fark, çok zengin orijinal içerik sayısına sahip olamaması. Fi – Çi serisi, Şahsiyet ve Dip dizileri ile oldukça başarılı bir yolda ilerliyor. Platforma eklenen son yapımlar ise önce televizyonda sonra Puhu TV’ye taşınan Jet Sosyete, pandemi döneminde çıkmış olan Gün On4, Hayat Atölyesi, Kubilay OB Tunçer ile Evde Sihir’dir.

Blu TV

Doğan Holding çatısı altında kurulan Blu TV, Puhu TV’den sonra kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yine çoğunluğu yerli yapımlardan oluşan Blu TV, Game of Thrones gibi dünyaca ünlü yapımları da bünyesinde barındırıyor. Puhu TV’nin aksine Blu TV, aylık belirli bir ücret karşılığında kullanılabiliyor. Blu TV kullanıcıları yıllık abonelik yapmaları halinde toplamda 154,80, aylık ise 12,90 TL’lik taksitler halinde ödenebiliyor. Yıllık değil de aylık ödemeleri tercih etmeniz halinde 22,90 TL’dir. Apple üzerinden yapacağınız alımlarda ise 24.99 TL’dir. Yurt dışı üyeliği ise 5.90 Euro olarak düzenlenmiştir.

Gain

Gain, Puhu TV ve Blu TV’nin ardından ortaya çıkan Türk yapımı alt yapılardan birisi olarak dikkat çekiyor. Gain.tv adresinden siteye erişilebiliyor daha önce mobil cihazlar üzerinden çalışıyor iken artık bilgisayarlarınızdan da erişebilirsiniz. Uygulamanın kullanımı biraz zor, alışılmışın dışında fakat içerik kalitesi olarak parlak bir geleceğe sahip denilebilir. Şimdilik ücretsiz olan bu uygulamanın kurucusu ile eski Filli Boya sahibi Gözde Akpınar.

Kısa ve kaliteli içerikleri odak noktası haline getiren Gain platformunda İlber Ortaylı, Engin Günaydın, Vedat Milor ve Mirgün Cabas gibi birçok kişiye orijinal içeriklerde rastlayabiliyorsunuz. Terapist adlı 15-20 dakikalık bölümlerden oluşan dizi ise oldukça dikkat çekiyor.

BeIN Connect

Digiturk, Türkiye’de uzun süredir bulunan ücretli bir yayın kuruluşuydu. Netflix gibi platformlardan önce televizyon üzerinden ulaşabildiğiniz bu platform da dijitale taşındı. beIN Media Group çatısı altında hizmet veren platform, Digiturk’e bağlı olduğu için birçok seçeneğe sahip. Dizi, film, belgesel ve diğer her şey için Eğlence Paketi sunuluyor. İlk ay ücretsiz deneyebiliyorsunuz. İlk aydan sonra eğer Web, Cep, Tablet üzerinde kullanmak istiyorsanız aylık 14,90 TL’lik ücreti bulunuyor. Akıllı televizyonlarınızda da kullanmak istiyorsanız 24,90 TL aylık ücrete izleyebiliyorsunuz. Yıllık paketler ise daha uygun. 90 TL’ye pakete sahip olabiliyorsunuz. Televizyonlarda da izlemek için ise +50 TL daha ödeyerek yıllık olarak spor paketi dışında 150 TL ödeme yapıyorsunuz. (Tek bir cihazdan kullanılabiliyor.) Sadece spor paketleri ile ilgilenenler içinse Süper Lig ve Spor Extra paketleri bulunyor.

Amazon Prime

Amazon pazarı Türkiye’ye açıldıktan sonra diğer hizmetlerini de Türkiye’de aktif etmeyi düşünmüş olmalı ki Prime Video da artık Türkiye’de! İlgilenenlerini meraklandıran bu haberle birlikte Amazon Originals içerikleri de keşfedilebilir. 30 gün ücretsiz deneyebilir ve dilerseniz ilk ayın sonunda aylık sadece 7,90 TL’ye paketinizi yenileyebiliyorsunuz. Aynı anda 3 cihaz! Oldukça iyi gözüküyor.

HBO Max

Şu an için sadece ABD ve ABD’nin belirli bölgelerinden ulaşılabilen HBO Max, Türkiye’den erişilebilir değil. Yakın bir zamanda Türkiye’ye geleceği öngörülüyor. Game of Thrones ve Westworld gibi ciddi yapımların altında imzası olan HBO, orijinal içerikleriyle göz dolduruyor. Şimdilik VPN üzerinden HBO’yu izleyebiliyorsunuz ancak bazen zorlayıcı olabiliyor. Digiturk gibi HBO ücretli TV kanalına ödeme yaptığınızda tüm HBO içeriklerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak en çok seçeneğe sahip HBO Max, daha iyi bir seçenek olabilir. Aynı anda 3 farklı cihazdan kullanılabiliyor. Aylık ücreti ise 14,99 Dolar’dır.

Disney Plus

Disney Plus; Disnep, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi birçok ciddi yapımı bünyesinde barındırıyor. Oldukça sağlam bir içerik ağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yakında Türkiye’ye gelecek olan Disney Plus, Netflix gibi 3 plan ile hizmet sunuyor. Endless Entertainment (Sonsuz Eğlence) paketi altında az önce saydığımız yapımların en iyilerine yer veriyor. Tabii, aylık 6,99 Dolar karşılığında…

İkinci plan ise Includes Hulu (No Ads) -Hulu içerir Reklamsız- pakettir. Temel paketin yanı sıra Hulu kitaplığına da erişim sağlayabiliyorsunuz. Reklamsız olarak. Bu paket ise 18,99 Dolar’dır. Bu paketin reklamlı versiyonu ise daha uygun bir seçenek olan 12,99 Dolar’a sunuluyor. Group Watch ile 6 kişi birden kullanılabiliyor.

Hulu

Hulu, henüz Türkiye’de hizmet vermeyen Netflix benzeri platformlardan bir tanesidir. HBO Max, Showtime, Cinemax ve StarZ gibi erişim olanakları da sunuluyor. Reklamlı ve reklamsız ücretli üyelikleri bulunuyor.

6 profilden girilen Hulu, aylık 5,99 Dolar’dan başlayan ücretlendirmelere sahiptir. Yıllık alımlarda ise 59,99 Dolar ödeme yapabiliyorsunuz. İndir izle, akış kitaplığı canlı TV kanalları ve rehberi, kaydetme özelliği gibi birkaç şeyden muaftır. Reklamsız orta paket ise canlı TV kanalları ve rehberi, kaydetme özelliği gibi birkaç şeyden muaftır. Ancak indir izle özelliği bulunuyor. 11,99 Dolar’dır. Canlı TVli üçüncü paket, akış kitaplığında reklam barındırıyor ve indir izle özelliği bulunmuyor. Diğer tüm özellikler ise aktif. Aylık 64,99 Dolar’dan başlayan ücretlere kullanabiliyorsunuz. 30 gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Hulu Orginals içeriklere erişebiliyorsunuz. Üyelik sistemi Türkiye’ye açık ancak içerikleri izleyebilmek için VPN kullanmak gerekiyor.

FilmBox Live

Filmbox Live, TV kanallarına ait canlı yayınları internet üzerinden izlemenizi sağlayan bir platformdur. 25 milyonu aşkın abonesiyle zengin bir içerik sunuyor. VOD kitaplığına da sahip olan Filmbox, size 7 günlük bir ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Aylık ücreti ise sadece 12,99 TL’dir. Docubox HD, Fashionbox HD, Fightbox HD, FastnFun, 360Tunebox, ArtHouse, Madscreenbox” kanallarını izleyebilirsiniz. Aylık olarak yen filmler ekleniyor. Birden fazla cihazdan üyeliğiniz ile platformu kullanabiliyorsunuz.

Mubi

Mubi, bir seçilmiş içerikler diyarı! Her gün sizin için sunulmuş bir film oluyor ve günün filmi olarak karşınıza çıkıyor. 7 gün ücretsiz deneme sunuyor. Filmleri indirebiliyor ve çevrimdışı olarak HD kalitede izleyebiliyorsunuz. 5 cihaza kullanılabiliyor. Aynı anda 2 ekran kullanımına izin bulunuyor.

Fox Play

Fox Play, genellikle FOX TV’de yayınlanan diziler ve filmlerden oluşan online bir platformdur. Eski filmlere ve yerli birçok filme buradan ulaşabiliyorsunuz. Reklamları biraz fazla olsa da takip ettiğiniz diziler için ideal bir seçenek oluyor.

D-Smart GO

Platformu kullanabilmek için D-Smart TV ya da D-Smart Net üyeliğinizin olması gerekmiyor. Paketinize göre kullanabileceğiniz cihaz seçeneği belirlenmektedir.

-Hoş Geldin aylık 9,9 TL’dir.

-Film Dizi aylık 19,9 TL’dir.

-Mega Paket aylık 29,9 TL’dir.

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