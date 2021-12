En İyi Netflix Belgeselleri 2022

Herkesin kendine uygun konuları bulabileceği en iyi Netflix belgesellerini sizler için listeledik. Birçok konuda ve kategoride istediğiniz tarzda bulabileceğiniz belgeselleri içeriyor. Mini dizi tadında belgeselleri izlerken iyi seyirler!

Bkz: Netflix Yeni Oyun Özelliği Nasıl Çalışır?

1- Ikarus

2018’de En İyi Belgesel Oscar’ını eve götürmemiş olsa bile; Bryan Fogel’in Rus doping skandalını ifşa etmesi yine de şimdiye kadar yapılmış en iyi ihbarcı filmler arasında yer aldığını gösteriyor. Performans arttırıcı ilaçların etkilerine ilişkin oldukça sıradan bir soruşturma olarak başlayan şey; kısa sürede profesyonel atletizmi çevreleyen şiddet; yolsuzluk ve ihanete doğru beklenmedik ve düpedüz heyecan verici bir yolculuk haline gelir ve Icarus; konuşan kafaları, gizli görüntüleri ve gizli görüntüleri ustaca birleştirir.

2- Tiger King: Cinayet, Kargaşa ve Delilik

Büyük kedi sahipleri tüm şekil ve boyutlarda olabilir. Ama hiç kimse Kaplan Kral Joe Exotic gibi değildir. Bu çok eşli, silahlı hayvansever; yaşamdan daha büyük ve 2020’nin büyük bölümünde Netflix’te hakkında en çok konuşulan karakterdi.

Tiger King’de Exotic için insancıl bir girişim olarak başlayan şey; göründüğü gibi olmayabilecek bir hayvan hakları aktivisti ile uzun süren bir tartışmaya girerken gaddarlığa; deliliğe ve kibire dönüşüyor. En hafif tabirle işler çılgına dönüyor – Exotic’in mütevazı hayvanat bahçesi cinayet planlama; seçim turları ve intihar için bir yuva haline geliyor.

3- Amerikan Fabrikası

American Factory, 2020 Oscar’larında En İyi Belgesel Filmi ödülünü aldı. Ve Barack ve Michelle Obama’nın yapım stüdyosu Higher Ground Productions’ın ilk filmi oldu. Ohio’daki Fuyao Glass fabrikasında ABD’li ve Çinli çalışanların çalışma hayatlarını takip ediyor.

Kapatılan bir General Motors fabrikasını ve binlerce işi kurtarma konsepti; bir Hollywood rüyası gibi görünse de; sosyalleşme ve günlük çalışma konusundaki tutumlardaki keskin farklılıkların gerçekliği; ilgili herkes için ciddi bir meydan okuma haline geliyor. Yönetmenler tarafından ustaca işlenen bu hikayenin insani yanı asla kaybolmaz. Sadece kültür boşluğuna dikkat edin.

4- Varsity Blues Operasyonu: Üniversiteye Kabul Skandalı

Üniversite Kabul Skandalı; Rick Singer’ın zengin ve ünlü ailelerin çocuklarını en iyi ABD üniversitelerine sokmak için kullandığı sahte yöntemleri araştırıyor.

Uzun metrajlı belgesel, büyük bir etki için konuşan kafalar ve oyunculuk sekanslarının akıllıca bir kombinasyonunu kullanıyor. Başlığını Singer olarak Matthew Modine’in yaptığı; ve aktris Lori Loughlin ve Felicity Huffman’ın yaşadığı çok yakın tarihli; çok halka açık skandalın göz açıcı bir açıklamasını sunuyor.

5- Don’t F*ck With Cats: Hunting an Internet Killer

Görünüşe göre Dark Web’de bir kural var. Ne istersen gösterebilirsin – cinayet, şiddet – sadece kedilerle dalga geçme. Bu tartışmalı ve rahatsız edici üç bölümlük belgesel; biri bu kuralı çiğnediğinde ve bir grup koltuk dedektifi onları devirmek için bir araya geldiğinde olan şey. Google Haritalar resimlerinin ve bildirimlerinin görsel internet sözlüğünden oluşturulmuş bu; kuyruğunda amaçlı bir iğne olan akıllı hikaye anlatımıdır.

6- The Last Dance

Daha önce Tiger King gibi, The Last Dance de tam zamanında Netflix’e kilitlenmenin neden olduğu hüzünlerimizi azaltmak için geldi. Aslında, muhtemelen milyonlarca insanı da basketbola kazandırdı. On bölümlük belgesel dizi, 1990’lar boyunca Chicago Bulls’un yükselişini ve özellikle de süperstar Michael Jordan’ın servet ve şöhreti katederkenki yükselişini anlatıyor.

Daha önce hiç görülmemiş görüntüler, bunu basketbolseverler ve diğer herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir film haline getiriyor, Son Dans, sporun heyecan verici, duygusal bir iş olarak nasıl sunulacağına dair bir vaka çalışması. Seslendirme de oldukça güzel.

7- Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Bu altı bölümlük dizi, Miami’deki uyuşturucu baronları Sal Magluta ve ABD tarihindeki en üretken; kokain tacirlerinden ikisi olacak olan Willy Falcon’un yükselişini anlatıyor. Yayıncının açıklayıcı belgesellerinden beklediğimiz tüm dramayı sunarken, aynı zamanda iki Tony Montana; özentisinin şehvetli bir resmini boyamak için bir mizah katmanı ekler. Kıskançlık ve jet ski’leri bolca bekleyin.

8- Myth & Mogul: John DeLorean

Geleceğe Dönüş serisi sayesinde; herkes DMC DeLorean’ın kültürel etkisini biliyor – peki ya bu ismin arkasındaki adam? Bu Netflix belgesel dizisi, otomobil üreticisi John DeLorean’ın yükselişini ve düşüşünü; her şey çökmeden önce zirveye ulaşan bir adamın karanlık bir portresini çizmek için röportajları ve özel görüntüleri birleştirerek çiziyor.

9- Formula One: Drive to Survive

Spor temasına bağlı kalarak, Formula One: Drive to Survive; muhtemelen F1’in tanıtımı için kendisinden önceki herhangi bir sürücüden daha fazlasını yaptığını iddia edebilir. Cidden, 20 yarış arabasının bir pistte 60 tur sürmesi fikrini bir Hollywood filmi gibi gösteriyor; gerçekten heyecan verici.

Üç sezon boyunca Drive to Survive; gridde yarışan 10 takımın hepsinin kötü durumu ve politikalarına odaklanıyor. Ya da isterseniz sadece F1 izleyebilirsiniz.

10- Nail Bomber: Manhunt

İzleme listenize biraz hüzün ve kasvet eklemek istiyorsanız; Nail Bomber: Manhunt, 1999’da aşırı sağcı bir kişinin; Londra’yı 13 gün boyunca fidye için nasıl tuttuğunun hikayesini anlatıyor. 150 kişinin ellerinde yaralandığı düşünülüyor. İğrenç çivi bombaları kullanarak azınlık gruplarını hedef alan David Copeland.

Yine de gerçek bir suç yorgunluğunuz varsa, umutsuzluğa kapılmayın; eleştirmenler bunu türün canlandırıcı bir yorumu ve bir şehrin akılsız bir katile karşı; harekete geçmek için nasıl bir araya geldiğine dair kapsamlı bir bakış olarak tanımladılar.

11- The Pharmacist

Alçakgönüllü başlığıyla Eczacı, Netflix’teki en sürükleyici gerçek suç belgesellerinden biri olarak sessizce oturuyor. Bu, oğlu Danny’nin kokain bağımlısı olduğu ve 1999’da öldürüldüğü bir eczacı olan Dan Schneider’ın hikayesidir. Schneider, polisin yeterince iş yapmadığını hissettiğinde soruşturmayı üstlenmekle kalmadı. Aynı zamanda lanet olası bir bakışla takip etti. bir bütün olarak Amerika’nın opioid krizinde. Daha fazlasını ifşa etmek onu mahveder.

12- Shot in the Dark

Ahlak söz konusu olduğunda, Shot in the Dark; AllSaints pencere ekranından daha fazla gri tonuna sahiptir, ancak bu onu daha az çekici bir görüntüleme yapmaz. Los Angeles’ın en başarılı sözde ‘koruyucu’larından üçünün; 24 saatlik haber döngüsü için kazaların ve trajedilerin görüntülerini bulmaktan sorumlu kameramanların ardından; bu, modern gazeteciliğin köhne göbeğine karanlık bir bakış. Burada Jake Gyllenhaal’ın Nightcrawler’daki soğuk bakışından daha fazla insanlık iş başında; ama asfaltta kanın geldiği yöne doğru koşanları izlemek kolay değil.

13- The Devil Next Door

Bu düşündürücü mini dizi; Cleveland’da emekliliğini yaşayan ve hayatı alt üst olan sessiz; basit bir büyükbaba olan John Demjanjuk’u konu alıyor. Çünkü o aynı zamanda kötü şöhretli bir Nazi ölüm kampı gardiyanı olan Korkunç İvandır.

14- Shirkers

Shirkers, hiç olmamış bir film hakkında, filmi çeken ve sonra ortadan kaybolan, kalbini, ruhunu, parasını ve dostluklarını bir projeye akıtmanın travmasıyla yaşayan gizemli adam şeklindeki bir muamma hakkında tamamen benzersiz bir belgesel. asla gün yüzüne çıkma. Film takıntılı bir gencin vahşi yaratıcılığıyla çekilen ve kurgulanan Shirkers, içten ve keyifli bir deneyim.

15- Penguin Town

Belki de dopamin uyandıran sıcaklık için Shirkers’ı bile geride bırakan Penguin Town, Güney Afrika’nın Cape Town sahillerinde ve şehir sokaklarında dolaşırken nesli tükenmekte olan bir Afrika penguenleri kolonisini takip ediyor.

Patton Oswalt, siyah beyaz konularının hikayelerini anlatmak için mizah kullanması nedeniyle övülen sekiz bölümden oluşan diziyi anlatıyor. David Attenborough’nun ondan önceki en iyi doğa dokümanları gibi, plaj baskınları, gösterişli kur gösterileri ve Penguen davranışlarında bir veya iki ders bekleyin. Kansız, akılda kalıcı ve sanal rahat yiyeceklerin ağır bir yardımı.

16- The Staircase

Önce yoldan çıkaralım. Hayır, 2001’de Kuzey Karolina’daki evinde Kathleen Peterson’ı öldüren bir baykuş değildi. Kocası Michael olup olmadığı başka bir konu. Bu, The Staircase’in karar vermenize yardımcı olmayı amaçladığı şeydir. Aslen Jean-Xavier de Lestrade’nin 2004 yılında yayınladığı bir dizi olan Netflix, Peterson’ın kanunla uzun süre mücadele etmesinin ardından 2018’de yeni bölümler yayınladı. Suçlu olduğuna inansanız da inanmasanız da, bu, modern adalet sisteminin kalbinde bir aile ile gerçek bir roller coaster.

17- Long Shot

Bu özelliğe dağılmış sekiz saatlik belgesel destanları fikri yapılacaklar listenizi korkuyla dolduruyorsa, Long Shot (ironik olarak) gerçek bir suç belgeselinin kısa bir vuruşudur. Juan Catalan, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetten tutuklandığında, masumiyetinin kanıtı tamamen tahmin edilemez bir yerden gelir. Evet, Larry David tüm zamanların en beklenmedik kamera hücrelerinden birinde yer alıyor. Sadece izle. Bugün sosyal medyada geçireceğiniz zamandan daha kısa.

18- Knock Down the House

Amerikan siyasi ortamı hakkında belirsiz bir bilgiye sahip olan hiç kimse, bu muzaffer doktorun akıbetine şaşırmayacaktır, ancak bu onun gücünden de bir şey eksiltmez. Yönetmen Rachel Lear’ın Alexandria Ocasio-Cortez ve diğer Adalet Demokratlarını kendi seçim yarışlarında tasviri, tamamen insani bir mazlum hikayesidir.

19- Wild Wild Country

Tarikatlarla ilgili olan şey, her şeyden önce, hiç kimse onların bir arada olduğunu düşünmez ve ikincisi, bir tarikata dahil olmayan insanlar asla katılacaklarını düşünmezler. Bhagwan Shree Rajneesh’in Oregon çöl komününe açıkçası şaşırtıcı bir dalış olan Wild Wild Country, cevabı bulduğunu sananları insanlaştırma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Aynı zamanda bir Tarantino filminden daha şiddetli dönüşlere sahip ve sözde barışçıl topluluğun kalbindeki tartışmalı figürlerin ustaca bir profilini yaratıyor.

20- The Keepers

Rahibe Cathy’yi kim öldürdü? Bu, bu soruşturmanın merkezindeki basit püf noktası olabilir, ancak The Keepers, soğuk bir davanın yeniden açılmasından çok daha fazlasıdır. Bu yürek burkan ve dürüst yedi bölüm, Cathy Cesnik’in onlarca yıl sonra aynı lisede öğretmenlik yapan bir Baltimore rahibinin elindeki cinsel istismar hikayeleriyle öne çıkan önceki öğrencilerini takip ediyor. Duyması kolay bir hikaye değil ama bu kadınlar arasındaki dostluklar ve adalet arayışları gerçekten ilham verici.

Ayrıca bkz: Netflix, En Çok İzlenen Film ve Dizilerini Açıkladı