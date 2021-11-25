Netflix, En Çok İzlenen Film ve Dizilerini Açıkladı

Bu yılki Code konferansı sırasında, Netflix CEO’su ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandos; yeni oyun platformu hakkında önemli bilgileri paylaştı. Bunun yanısıra en çok izlenen filmlerin verilerinden de bahsetti.

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Sarandos bir slaytta Netflix, ilk 28 filmde başlığın en az iki dakikasını izleyen hesap sayısına göre; en iyi 10 film ve dizisini kaç hesabın izlediğine ilişkin rakamları paylaştı.

Bridgerton’ın ilk sezonu, 82 milyon hesabın izlediği en iyi diziler listesinin başında gelirken; onu Lupin ve The Witcher‘ın birinci bölümü ve her birini 76 milyon hesabın izlediği birinci bölüm takip ediyor. Bu arada Extraction, 99 milyon hesapla en iyi filmler listesinin başında yer alırken, onu 89 milyon hesapla Bird Box ve 85 milyon hesapla Spenser Confidential takip ediyor.

İkinci bir slayt, hizmetteki ilk 28 günü boyunca toplam izlenme saatlerine göre; Netflix’in en iyi 10 filmini ve dizisini sıraladı. Bridgerton, 625 milyon saatlik izlenme sayısıyla dizi listesinin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Ayrıca bunu 619 milyon izleyiciyle Money Heist’in dördüncü bölümü; ardından 582 milyon saatlik izlenmeyle Stranger Things’in üçüncü sezonu izledi.

Bird Box, 282 milyon saat izlenerek metriğe göre en popüler filmler listesinde birinci oldu. Nitekim Extraction 231 milyon saat izlenmeyle ikinci sırayı alırken; The Irishman 215 milyon saat izlenmeyle üçüncü oldu.

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