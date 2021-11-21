Netflix Ödeme Planı Değiştirme – Paket Değiştirme Nasıl Yapılır?

Hemen hemen birçok kullanıcı internet sayesinde hem telefonunda hem de bilgisayarında dizi-film izleyebiliyor. Bu olayda da karşıma ilk çıkan site, Netflix’dir. Netflix, dünya genelinde 195 milyonu aşkın bir kullanıcı sayısına sahip. Netflix, aylık abonelik sistemi ile çalışıyor. Çeşitli özellikleri bulunan paketler temel, standart ve özel olarak üç kısımda bulunuyor. İstediğiniz zaman bu paketleri değiştirebilirsiniz.

Tüm dünya ülkelerinde hizmet veren Netflix, aboneliğe dayalı online film ve dizi izleme platformudur. Şu anda dünya genelinde birçok televizyon kanalını geride bırakan Netflix, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Birçok orijinal ve kunt eser barındıran Netflix, 2021 yılında abonelik fiyatlarını güncelledi. 3 paketi bulunan Netflix’in, en ucuz paketi 26,99 TL.

Netflix Paketleri Neler?

Temel Paket

Temel paket, aylık 26,99 TL’ye sahip olabileceğiniz en alt Netflix paketidir. Bu paketle, aynı anda 1 kişi Netflix’i kullanabilir. Ayrıca yalnızca 1 kişi dizi ve filmleri cihazına indirebilir. Temel pakette HD ve Ultra HD mevcut değildir. Ayrıca dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır.

Standart Paket

Standart paket, temel paketin bir üst sürümü olarak değerlendirilebilir. Bu paketle aynı anda 2 kullanıcı Netflix’i kullanabilir. Standart paket, aylık 40,99 TL’ye sahip olacağınız bir pakettir. Ayrıca standart pakette, HD mevcuttur ancak Ultra HD mevcut değildir.

Özel Paket

Netflix özel paket, aylık 54,99 TL’ye sahip olacağınız en üst Netflix paketidir. Bu pakette, aynı anda 4 kullanıcı kullanılabilir. Ayrıca HD ve Ultra HD izleme seçeneği mevcut.

Netflix Abonelik Ücreti Nasıl Ödenir?

Netflix abonelik ücreti, Netflix’e kaydolduğunuz tarihte her ay otomatik olarak tahsil edilir. Bu ödemeleri yapmak için çeşitli kartları kullanabilirsiniz.

Visa

MasterCard

Amiracan Express

Maestro

Troy kredi kartları

Netflix’te Üyelik Paketi Nasıl Değiştirilir?

Netflix’te üyelik paketini değiştirmek için cihazınızda Netflix uygulamasına girin ve profilinizi seçin. Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki Daha Fazla seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan “Hesap” başlığını seçin. Hesap seçeneği internet tarayıcınızda açılacaktır. Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden Plan Ayrıntıları başlığının altındaki “Planı Değiştir” seçeneğine tıklayarak işleme devam edin. Planı Değiştir seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacaktır. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.

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