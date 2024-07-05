Dünya çapında en çok kullanılan seç izle konseptli dijital içerik platformu Netflix’te en çok beğenilen diziler belli oldu. Netflix’te yayınlanan ve Rotten Tomatoes yorumcularının tam puan verdiği 3 dizi oldu. Netflix en beğenilen, 100 tam puan alan dizileri açıkladı. İşte o diziler…

Netflix En Beğenilen, 100 Tam Puan Alan Dizileri Açıkladı!

Dünyanın en çok kullanılan dizi ve film platformu Netflix’te hemen hemen her gün yeni içerik yayınlanmakta. Netflix abonelerinin zorlandıkları konulardan biri izleyecekleri içeriğe karar vermek. Çünkü platform kapsamında yüzlerce dizi ve film gibi video içerikler yer alıyor.

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Netflix’te ne izlesem diye düşünüyor ve karar veremiyorsanız birazdan bahsedeceğimiz 3 diziye şans verebilirsiniz. Söz konusu 3 dizi Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden 100 tam puan almayı başarmış yapımlar. Eleştirmenlerden 100 puan almak taktir edersiniz ki hiç kolay değil. Netflix en iyi diziler arasında yer alan ve tam puan alan o diziler:

1 – The Mole

2022 yılı yapımı olan The Mole 2. sezon 100 tam puan alan yapımlardan birisi. Reality yarışma programı olan The Mole’da, 12 yarışmacı birtakım görevleri yerine getirerek para kazanıyor ve bu parayı ödül havuzuna atıyor. Ödül havuzundaki parayı ise sonuçta bu 12 kişiden biri kazanıyor.

Yarışmanın en heyecanlı kısımlarından biri ise “köstebek”. Bu 12 yarışmacıdan biri köstebek olarak belirlenmiş durumda ve havuzda biriken paranın minimum seviyede kalmasını sağlamaya çalışıyor. Eğlence ve heyecan dolu bu yapım 100 tam puan ile Netflix en iyi diziler arasına giriyor.

2 – Supacell

2024 yapımı olan Supacell bir bilim kurgu draması olarak yayınlanmış durumda. Eleştirmenlerden tam puan alarak zoru başaran Supacell bir grup siyahinin birden bire süper güçler kazanmasını ve bu güçlerle başa çıkmaya çalışmalarını konu ediniyor. Süper güçlere sahip olan bu grup Güney Londralı insanlardan oluşmakta ve başka bir adam da bu güçlerle başa çıkmaya çalışan grubu bir arada tutmayı başarmaya çalışıyor.

Supacell yapımı Marvel’s Avengers’ın rakibi şeklinde görülmekte. Bunun yanı sıra tam puan almış bu dizinin senaryosunun, bir dönemin efsanesi Heroes’a benzediği söyleniyor. Netflix’te ne izlesem diye düşünenler için güzel bir seçenek diyebiliriz.

3 – Savage Beauty

Savage Beauty de 2022 yapımı ve Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden 100 puan alan nadir yapımlardan biri. Bir Güney Afrika yapımı olan bu dizi dram türünde. Dizi de geçmişinin intikamını almayı amaçlayan bir kadının hikayesi konu edilmekte. Bu gizemli kadın intikam almak için büyük ve güçlü bir ailenin içine sızmakta.

Söz konusu güçlü aile küresel bir güzellik krallığını yönetmekte ve sakladıkları pek çok sır bulunuyor. Gizemli bir hikaye olan Savage Beauty’nin ilk sezonu 2022 yayınlanmış ve tam14 ülkede, Neflix’in en iyi dizileri arasında ilk 10’a girdi. İkici sezonu yayınlanan dizi başarısını katladı desek sanırım abartmış olmayız. Savage Beauty, Netflix izlenmesi gereken diziler arasında yer almakta.