Seç izle konsepti ile hizmet veren, dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformu Netflix, her hafta en çok izlenen dizi ve filmleri yayınlıyor. 10 – 16 Haziran arası için de Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Bu kapsamda en çok izlenen diziler kategorisinde Kübra’nın 2. sezonu birincilik koltuğuna otururken, Netflix haftanın en çok izlenen filmleri kategorisinde ise Under Paris zirveye oturdu. Netflix’in yayınladığı haftanın en çok izlenenleri listesini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Netflix En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri Açıkladı, İşte Haftanın En Çok İzlenenleri!

Dijital seç izle yayın platformu Netflix, 10 – 16 Haziran haftasında en çok izlenen yapımları açıkladı. Söz konusu tarih aralığında hem Türkiye hem de küresel pazarda en çok tercih edilen dizi ve filmleri içeriğimizde derledik.

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10 Haziran ile 16 Haziran arasında Netflix en çok izlenen dizi Kübra oldu. İkinci sezonu yayınlanan Kübra’nın başrolünde sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy yer alıyor ve dizi yeraltı dünyasını konu ediniyor. Kübra’nın 2. sezonu Türkiye’de büyük ilgi gördü diyebiliriz. En çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında ise Bridgerton yer alırken üçüncülük koltuğunda ise Susmayalar bulunmakta. Kübra’nın 1. sezonu ise en çok izlenen ilk 10 dizi arasında yer almakta.

Bahse konu tarihler arasında Netflix en çok izlenen filmler listesinin ilk üç yapımı ise Under Paris, Mutluyuz ve Kendi Yolumda şeklinde. Netflix en çok izlenen dizi ve filmler listelerini aşağıya ekleyelim.

Netflix En Çok İzlenenler

10 – 16 Haziran arasında Netflix en çok izlenen diziler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Kübra: 2. Sezon Bridgerton: 3. Sezon Susmayanlar: 1. Sezon Sweet Tooth: 3. Sezon Kimler Geldi Kimler Geçti: 1. Sezon Hierarchy: Limited Series Kübra: 1. Sezon Eric Geek Girl: 1. Sezon The 8 Show

10 – 16 Haziran arasında Netflix en çok izlenen filmler ise aşağıdaki gibi listelenebilir: