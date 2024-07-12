Dünya çapında en çok kullanılan dijital içerik platformu Netflix, her hafta en beğenilen, en çok izlenen diziler listesini açıklıyor. Platform hem globalde hem de Türkiye’de geçtiğimiz hafta en çok izlenenleri paylaştı. 1 – 7 Temmuz tarihleri arası için Netflix en çok izlenen diziler belli oldu. İşte seyircinin en çok ilgi gösterdiği yapımlar…

Netflix En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu – 12 Temmuz

Netflix 1 – 7 Temmuz arasında en çok izlenen dizi listesini paylaştı. Platform hem global izleyicinin hem de Türkiye için en ilgi gören dizileri açıkladı. Küresel çapta en çok kullanılan seç izli konseptli dijital içerik platformu olan Netflix, kaliteli yapımları ve çok çeşitli içerikleri ile farkını ortaya koyuyor. Bununla birlikte kısa zaman önce Netflix’in abonelik ücretlerine yüzde 30 zam yaptı ve yılın ortasında gelen bu ikinci zam kullanıcıların tepkisine neden oldu diyebiliriz.

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1 – 7 Temmuz tarihleri arasında Netflix en popüler diziler listesinin zirvesinde Supacell yer aldı. Global listenin birincisi Supacell olurken Netflix Türkiye en çok izlenenler listesinin zirvesi ise La pasión turca adlı dizinin oldu. La Pasion Turca kısa bir süre önce yayınlandı ve seyircinin büyük ilgisini çekti. Supacell Türkiye’den en çok izlenen ikinci dizi olarak listede yerini aldı. Her iki listede de göze çarpan yapım Bridgerton 3. sezon oldu. Bridgerton Netflix en sevilen diziler listesinde de yer alıyor diyebiliriz.

Son haftanın Netflix En Popüler Dizileri

Geçtiğimiz hafta Netflix Türkiye en çok izlenen diziler listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

La pasión turca – 1. sezon

Supacell – 1. sezon

Kimler Geldi Kimler Geçti – 1. sezon

Bridgerton – 3. sezon

Kübra – 2. sezon

Gelmiş Geçmiş En Kötü Ev Arkadaşı (Worst Roommate Ever) – 2. sezon

Zeytin Ağacı – 1. sezon

Sevgili Çocuk (Dear Child)

1000 Çocuklu Adam (The Man with 1000 Kids)

Susmayanlar (Raising Voices) – 1. Sezon

1-7 Temmuz arasında global çapta Netflix en çok izlenen diziler listesi ise aşağıdaki gibidir: