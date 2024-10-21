Netflix En Çok İzlenen Diziler ve Filmler Açıklandı – 21 Ekim!

Dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip olan seç izle platformu Netflix, Türkiye’de de en çok tercih edilen dijital yayın organı. Kullanıcılarına geniş bir içerik yelpazesi ile hizmet veren platformun enleri açıklandı. 7 – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Netflix en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu. Dizilerde Erşan Kuneri açık ara öne çıktı. İşte detaylar…

Netflix En Çok İzlenen Diziler ve Filmler Açıklandı!

Netflix Türkiye, her geçen gün içerik skalasını genişleterek abonelerine farklı türlerde film- dizi- belgesel ve benzeri gibi yapımları sunmaya devam ediyor. En çok izlenen yapımları liste halinde haftalık olarak sunan platform 7 – 13 Ekim arası için de Türkiye’den en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı.

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7 – 13 Ekim tarihleri arasında Netflix Türkiye’den en çok izlenen dizi Erşan Kuneri 2. sezon olurken listenin 3. sırasında tam 23 haftadır en çok izlenen ilk 10 dizi listesinden çıkmayan Erşan Kuneri 1. sezon oldu. Netflix Türkiye en çok izlenen filmler listesinin zirvesi ise 4 Ekim’de gösterime giren Platform 2 oldu.

7 – 13 Ekim tarihleri arasında Netflix Türkiye en çok izlenen diziler:

# Dizi Top 10’daki Hafta Sayısı 1 Erşan Kuneri: Sezon 2 1 2 Aşkın Gerçek Yüzü 1 3 Erşan Kuneri: Sezon 1 23 4 Nobody Wants This: Sezon 1 3 5 Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi 4 6 Outer Banks: Sezon 4 1 7 Pera Palas’ta Gece Yarısı 5 8 İnanılmaz Dijital Sirk 1 9 Prison Break: Sezon 1 6 10 Prison Break: Sezon 2 5

7 – 13 Ekim tarihleri arasında Netflix Türkiye en çok izlenen filmler: