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Film ve Dizi

Netflix En Çok İzlenen Diziler ve Filmler Açıklandı – 21 Ekim!

Emine Emre Emine Emre
21 Ekim 2024
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Netflix En Çok İzlenen Diziler ve Filmler Açıklandı - 21 Ekim!

Dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip olan seç izle platformu Netflix, Türkiye’de de en çok tercih edilen dijital yayın organı. Kullanıcılarına geniş bir içerik yelpazesi ile hizmet veren platformun enleri açıklandı. 7 – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Netflix en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu. Dizilerde Erşan Kuneri açık ara öne çıktı. İşte detaylar…

Netflix En Çok İzlenen Diziler ve Filmler Açıklandı!

Netflix Türkiye, her geçen gün içerik skalasını genişleterek abonelerine farklı türlerde film- dizi- belgesel ve benzeri gibi yapımları sunmaya devam ediyor. En çok izlenen yapımları liste halinde haftalık olarak sunan platform 7 – 13 Ekim arası için de Türkiye’den en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı.

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7 – 13 Ekim tarihleri arasında Netflix Türkiye’den en çok izlenen dizi Erşan Kuneri 2. sezon olurken listenin 3. sırasında tam 23 haftadır en çok izlenen ilk 10 dizi listesinden çıkmayan Erşan Kuneri 1. sezon oldu. Netflix Türkiye en çok izlenen filmler listesinin zirvesi ise 4 Ekim’de gösterime giren Platform 2 oldu.

7 – 13 Ekim tarihleri arasında Netflix Türkiye en çok izlenen diziler:

#DiziTop 10’daki Hafta Sayısı
1Erşan Kuneri: Sezon 21
2Aşkın Gerçek Yüzü1
3Erşan Kuneri: Sezon 123
4Nobody Wants This: Sezon 13
5Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez’in Hikayesi4
6Outer Banks: Sezon 41
7Pera Palas’ta Gece Yarısı5
8İnanılmaz Dijital Sirk1
9Prison Break: Sezon 16
10Prison Break: Sezon 25

7 – 13 Ekim tarihleri arasında Netflix Türkiye en çok izlenen filmler:

#FilmTop 10’daki Hafta Sayısı
1The Platform 22
2The Predator1
3Black Adam2
4Belalı İş2
5Tam Bir Centilmen3
6Uprising1
7İçinde Kim Var?1
8Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children2
9Yalnız Gezegen1
10Menendez Kardeşler1
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